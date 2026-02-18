Pep Pilot, presidente de la Asociación Músico Cultural Retro: “todo está ya organizado y listo para recibir al público.

La Fira del Disc de Sant Antoni celebrará una nueva edición este sábado 21 en el Passeig de ses Fonts, consolidándose como una de las citas culturales más esperadas para los amantes de la música y el coleccionismo en la isla. El evento estará abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche y contará con la participación de vendedores y coleccionistas llegados de distintos puntos de España.

Así lo ha explicado Pep Pilot, presidente de la Asociación Músico Cultural Retro, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha destacado que “todo está ya organizado y listo para recibir al público”, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

La feria ofrecerá una amplia variedad de productos relacionados con la música, como vinilos, CDs, casetes, camisetas, pósters, pins y merchandising, además de videojuegos. Según Pilot, el gran atractivo sigue siendo el vinilo, especialmente las primeras ediciones, muy valoradas por los coleccionistas frente a las reediciones remasterizadas.

“Las primeras ediciones son las más buscadas y las más caras; el coleccionista quiere el objeto original, tocarlo y sentirlo”, ha señalado.

El presidente de la asociación se ha mostrado sorprendido por el alto número de coleccionistas locales, subrayando que, pese al tamaño de la isla, la afición por el disco físico sigue muy viva. En este sentido, ha remarcado el carácter sentimental y visual del vinilo, frente al consumo digital de música.

La feria contará también con sesiones de DJs en directo durante todo el fin de semana, con nombres como Joan Ribas, Ángel Linde, Speed, Pippi, ofreciendo estilos variados para acompañar la jornada.

Pilot ha recordado que el evento forma parte de la programación cultural municipal y que los horarios y actividades pueden consultarse en la web del Ayuntamiento. Además, ha animado a residentes y visitantes de Ibiza y Formentera a acercarse al Passeig de ses Fonts.

“Es una oportunidad única para encontrar discos que llevas años buscando y disfrutar de la música en un entorno privilegiado”, ha concluido.

La Fira del Disc se celebra actualmente dos veces al año, en febrero y septiembre, reforzando su papel como punto de encuentro para melómanos y coleccionistas en la isla.