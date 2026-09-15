Óscar Portas: "La puerta a volver a presentarme a la presidencia del Consell está abierta pero es complicado por lo que hemos vivido"

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha abierto en Más de Uno Ibiza y Formentera el último curso político antes de las elecciones de mayo de 2027 pidiendo más tiempo para poder dejar terminados o encaminados algunos de los principales proyectos de la legislatura entre los que destacan, fundamentalmente, "la creación de más de cien viviendas para trabajadores a precio limitado, actuaciones en carreteras y núcleos urbanos, el futuro Espai Cultural de Sant Ferran y los primeros edificios del Museo de Formentera".

Sin embargo, Portas ha situado nuevamente la llegada de migrantes y la atención a menores no acompañados entre sus mayores preocupaciones asegurando que "cada día que pasa se está peor que ayer" y que "si no se interviene y no se pone solución a esta llegada de embarcaciones la situación que vive la isla sea insostenible". De hecho, según los datos ofrecidos por el presidente insular en Onda Cero, "en lo que va de 2026 las llegadas de menores han aumentado alrededor de un 90 % respecto al año anterior, mientras que el incremento de embarcaciones se situaría en torno al 50 %." y por ello ha pedido y reclamado "una mayor implicación del Gobierno central y cooperación con Argelia para intentar frenar las salidas".

Al mismo tiempo, sobre este tema, el presidente de Formentera ha recordado que en 2025 "fueron 165 las personas declararon inicialmente ser menores cuando solo lo eran 113 suponiendo una importante fuente de conflicto para la isla" y por ello también ha aprovechado para exigir "mayor rapidez en las pruebas de determinación de edad y una mejor primera atención sanitaria ya que no se comprueba en la Carpa de la Savina si vienen o no con enfermedades".

Por último, preguntado si podría Formentera vivir una situación como la que ha vivido Ceuta, Portas ha mostrado su solidaridad con el pueblo ceutí y "que hay que estar atentos ante la posibilidad de que las llegadas continúen aumentando o haya una llegada masiva" y por eso ha insistido en que haya una mayor coordinación con el Gobierno central "porque no podemos tropezar con la misma piedra una segunda vez".

Kioscos de playa y alegaciones a la Ley de costas

Por otro lado, en otros asuntos, el presidente insular se ha mostrado optimista sobre el conflicto judicial de los kioscos de playa, ha anunciado alegaciones para defender las particularidades de Formentera ante los cambios en materia de costas y ha valorado positivamente la regulación de entrada de vehículos de Formentera.eco aunque también se ha mostrado preocupado sobre el elevado coste de vida en la isla para los que residen todo el año, evitando hacer todavía un balance definitivo hasta que no termine la temporada estival completamente.

Y sobre su futuro político, Portas mantiene abierta la incógnita, asegurando que Sa Unió le ha pedido que continúe y que hay ciudadanos que le animan a presentarse de nuevo, pero tambieén que no ha tomado una decisión definitiva. "Es complicado por la situación y los problemas que hemos vivido y estamos viviendo pero todo está abierto todavía".