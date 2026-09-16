Óscar Portas encara el último curso político de su primera legislatura con la vivienda, la inmigración y las infraestructuras como grandes retos

El espacio Formentera al día de este 16 de septiembre en Más de Uno Ibiza y Formentera se ha centrado fundamentalmente en la entrevista concedida por el presidente insular, Óscar Portas, a Onda Cero y en el que repasó algunos de los temas que hay pendientes antes de que acabe la legislatura el mes de mayo del año que viene como la situación que vive la isla con la atención de los menores migrantes, la falta de vivienda asequible, el alto coste de la vida, los kioscos de playa, la ley de costas o los proyectos pendientes.

En este sentido, Portas aseguró que "ojalá tuviera más tiempo" para poder terminar o dejar muy avanzados los numerosos proyectos relacionados con vivienda, carreteras y equipamientos que hay en marcha y entre los que destacacn la creación de viviendas para funcionarios públicos, la construcción del futuro espacio cultural de más de 6.000 metros cuadrados de Sant Ferran o el Museo de Formentera, pero que también sigue preocupado por la presión derivada de las llegadas de pateras y la tutela de menores no acompañados, "ya que cada día que pasa es peor que ayer", y que le ha llevado una vez más a reclamar una mayor implicación del Gobierno central.

Óscar Portas durante el primer día de curso 2026-2027 | Redacción

Por otro lado, este Formentera al día también ha abordado el inicio del curso escolar ha comenzado con 1.238 alumnos y 165 docentes y en el que el IES Marc Ferrer estrena seis aulas, dos talleres y nueva climatización tras una inversión superior a dos millones de euros, mientras también avanzan la ampliación del colegio de la Mola y el proyecto de 40 viviendas para profesores desplazados en es Pujols.

Formentera organiza numerosas actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad | Redacción

Mientras, siete proyectos optan a los 100.000 euros de los Presupuestos Participativos, con propuestas sobre accesibilidad, medio ambiente, bienestar social y mejora de espacios públicos, y en Formentera celebra hasta el 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad con propuestas para todos los públicos y subvenciones y ayudas de hasta 450 euros para fomentar la compra y electrificación de bicicletas.

Por último, la agenda cultural tiene como protagonista el décimo aniversario del Qué Celeste Festival, junto a conciertos y exposiciones y en deportes, la SD Formentera ha conseguido su primera victoria en Tercera Federación al remontar y vencer por 3-1 al Porreres.