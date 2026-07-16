Neus Prats: "Lo que dice AENA es mentira, la ampliación del aeropuerto supone un aumento de capacidad que incumple el Plan Director"

Neus Prats, portavoz de la entidad ecologista GEN-GOB ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar cuales son los motivos que les ha llevado a presentar una denuncia ante la Dirección General de Aviación Civil, los ministerios competentes y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ante las intenciones que tiene AENA con la ampliación del aeropuerto de Ibiza.

En este sentido, Prats ha sido muy contundente asegurando que la entidad que gestiona el aeropuerto "miente" ya que sus actuaciones previstas "incumplen el actual Plan Director del aeródromo de Es Codolar "ya el proyecto no responde únicamente a mejoras de seguridad, sino que permitirá incrementar la capacidad de la infraestructura por encima de los límites actualmente autorizados".

Concretamente, la portavoz ecologista ha asegurado que la documentación elaborada por AENA "contempla un aumento tanto del número de operaciones aéreas como de pasajeros respecto a lo previsto en el Plan Director vigente" y que por ello "reclaman la paralización cautelar de los proyectos y que el aeropuerto vuelva a ajustarse a los límites establecidos por la planificación estatal".

Una medida que se sustenta, según ha explicado Prats, en la idea de que "la isla ya soporta una fuerte presión sobre sus infraestructuras, el territorio y la calidad de vida de los residentes" y por ello, también ha pedido que se aborde abordar el crecimiento de Ibiza "desde una planificación global antes de seguir ampliando infraestructuras estratégicas como el aeropuerto".