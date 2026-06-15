Miquel Tur, 'Botja': “La música forma parte de la columna vertebral de Sant Josep de sa Talaia desde hace décadas"

El prestigioso, conocido y veterano músico y promotor cultural Miquel Tur 'Botja' ha sido otro de los grandes protagonistas del programa especial que ha emitido Onda Cero desde el mercado ecológico, local y de artesanía que todos los sábados por la mañana se celebra en el pueblo de Sant Josep de sa Talaia y en el que se da especial importancia a la música en directo apostando por grupos, bandas y cantantes locales de la isla.

Algo que Botja, nacido en el municipio y figura clave en la historia musical ibicenca, ha agradecido públicamente al Ayuntamiento agradeciendo la normativa municipal que ha permitido "dar un impulso decidido y clave para poder apostar por las actuaciones en directo en espacios públicos y comercios del municipio" asegurando que "es una gran alegría porque la música, al igual que la artesanía, son expresiones que nacen del pueblo y son para el pueblo".

Además ha recordado que el municipio "lleva décadas apostando por la música local" recordando aquellos primeros inicios con los míticos San Pepe Rock, que él mismo ayudó a impulsar hace más de 40 años, hasta la actual programación que se puede consultar a través de la página web de Sant Josep és Música y que ha permitido, según sus palabras, "que Sant Josep haya sido la cuna de grupos, artistas y proyectos que han marcado la escena ibicenca y que encontraron aquí un lugar para empezar en lo que luego han sido trayectorias exitosas".

Por otro lado, Botja también ha reconocido la influencia de Ibiza y de Sant Josep en particular "como laboratorio musical" asegurando que "al darse tantas oportunidades cada poco tiempo aparecía un grupo nuevo y eso hacía crecer la escena con multitud de estilos, artistas y tendencias que han encontrado un espacio ideal para crecer y ser mejores".

De hecho, a lo largo de la entrevista, el veterano músico y promotor musical ha recordado grabaciones míticas como la película More, rodada en 1969 por el francés Barbet Schroeder y que está considerada como una obra de culto en parte a que la banda sonora fue compuesta e interpretada íntegramente por Pink Floyd, o la presencia de músicos internacionales como Mike Oldfield y "que han ayudado a dar forma al imaginario musical de la isla junto a espacios míticos como Es Racó Vert que acaba de cumplir 50 años, o Can Jordi, referentes de la música en directo en la isla".

Y es que como ha concluido con una gran sonrisa, "Ibiza ha tenido muchas vidas musicales y muchas influencias, pero Sant Josep siempre ha estado ahí, ofreciendo escenarios y oportunidades".