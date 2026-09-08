Más de Uno Ibiza y Formentera se cuela en el interior del nuevo templo del baloncesto de la ciudad de Ibiza

El programa Más de Uno Ibiza y Formentera se ha marchado con su micrófono verde para conocer en primera persona con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, como es el nuevo Pabellón Paco Vázquez, inaugurado este mismo lunes 07 de octubre en el barrio de ses Figueretes de la ciudad de Ibiza.

Se trata de una instalación muy esperada que ha contado con una inversión de más tres millones y medio de euros, de los que algo más de 1,2 han sido financiados por el Consell d'Eivissa, y que contará, entre otras cosas, con tres pistas de baloncesto modulares, una grada para el público, gimnasio, enfermería, dos vesturarios para deportista, dos vestuarios adaptados, vestuario para árbitros, lavabos, almacen y control de acceso, y todo ello incorporando criterios de accesibilidad universal, confort y eficiencia energética, con soluciones basadas en energías renovables y recursos arquitectónicos que favorecen la ventilación y la iluminación natural.

Interior del Pabellón Paco Vázquez | Redacción

En este sentido, Fuster ha confirmado que este nuevo polideportivo "llega después de más de dos décadas sin inaugurar en la ciudad un equipamiento deportivo municipal de estas características" y que la intención "es que de servicio principalmente a los clubes de baloncesto de la ciudad y que han ayudado en todo momento comunicándonos sus necesidades – Can Cantó, Sa Bodega y Sa Real –, ya que la ciudad cuenta con una gran afición por este deporte con más de 500 fichas de niños y niñas que practican este deporte", aunque también la concejala ha asegurado que la intención "es mantener las instalaciones abiertas el mayor número de horas posible y aprovechar las mañanas para programar también actividades dirigidas a personas mayores.

Un momento de la entrevista de Manu Gon con Catiana Fuster | Redacción

El nuevo recinto lleva el nombre del exjugador internacional ibicenco Paco Vázquez, que participó en su inauguración junto a numerosos jóvenes del baloncesto base de la isla, y del que Fuster ha destacado su trayectoria, tanto como jugador como ahora como entrenador ayudante en el Morabanc Andorra de la liga ACB pero, sobre todo, "su vinculación con Ibiza pese a desarrollar buena parte de su carrera fuera de la isla y el ejemplo que supone para tantos niños y niñas que se dedican a este deporte en toda la isla".

Por último, Catiana Fuster ha confirmado que la intención ahora "seguir mejorando el entorno del polideportivo, con actuaciones en el campo exterior y posteriormente en la pista de skate, cuyo futuro se está trabajando con sus propios usuarios" y ha concluído asegurando que "con iniciativas como este nuevo polideportivo o el Campo municipal de fútbol de Es Putxte, ya se puede decir que Ibiza Ciudad de l’Esport es una realidad"..