Marta Martínez: "En Europa somos la envidia por tener una Escuela Oficial de Idiomas pública en Ibiza y Formentera"

Marta Martínez, directora de Escola d'Idiomes d'Eivissa, con sede en el IES Sa Blanca Dona de Ibiza, Sant Antoni y Formentera, ha detallado en Onda Cero la amplia oferta formativa de este centro público para el próximo curso y como realizar la inscripción que se cierra este próximo 19 de julio, incluyendo una de las grandes novedades, un nuevo curso intensivo de alemán B1 que se impartirá entre noviembre y marzo "después de la buena acogida que ha tenido durante los últimos años los niveles A1 y A2".

Concretamente, Martínez ha detallado que en la sede principal de la escuela, en el IES Sa Blanca Dona se puede estudiar inglés, alemán, francés, italiano, catalán y español para extranjeros, mientras que en Sant Antoni se puede cursar inglés en todos los niveles excepto el C2, catalán en niveles B2 y C1 y español para extranjeros en nivel A2 y en Formentera inglés, alemán, francés, italiano y catalán, todos ellos con distintos niveles.

Por otro lado, Martínez también ha confirmado que existen una serie de cursos intensivos "que buscan adaptarse mejor a la realidad laboral de Ibiza y Formentera, especialmente a las personas que trabajan durante la temporada turística y tienen mayores dificultades para continuar asistiendo a clase durante los últimos meses del curso" y en este sentido, ha destacado "la diversidad del alumnado que acude a la Escuela Oficial de Idiomas, desde trabajadores que necesitan mejorar su nivel para acceder a un empleo hasta funcionarios, profesores o personas que deciden estudiar una segunda lengua por placer, para viajar o ampliar su formación".

Al mismo tiempo la directora de la escuela ha reivindicado especialmente la calidad y el valor de contar con una enseñanza pública de idiomas para adultos, "ya que es una posibilidad prácticamente inexistente en otros países europeos" y que hace que "en Europa seamos la envidia de mucha gente".

Por último, la matrícula para el próximo curso permanece abierta hasta el 19 de julio para los alumnos que cumplen los requisitos de acceso y este año se tramita a través de la plataforma GestIB, donde también puede aportarse la documentación necesaria y al mismo tiempo, existen diferentes bonificaciones para familias numerosas, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, teniendo en cuenta, tal y como ha recordado Marta Martínez "que las titulaciones obtenidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas tienen carácter oficial y reconocimiento en toda España".