Marcus Heinrich: "Me gustaría que en Ibiza se hiciera más de divulgación del fabuloso patrimonio cultural marítimo que tenemos"

El prestigioso arqueólogo submarino y profesor universitario Marcus Heinrich ofrecerá este viernes a las 18.00 horas en el Teatro España de Santa Eulària un interesante taller que organiza la AETIB, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària, dentro del proyecto europeo ECO-SEAROUTES, cofinanciado por la Unión Europea a través de Interreg Euro-MED.

Por ello, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar la "estrecha relación existente entre el patrimonio natural y cultural de Ibiza" asegurando que "no se puede diferenciar el natural del cultural, ni tampoco el cultural del natural porque cuando investigamos o analizamos por ejemplo las praderas de posidonia lo más normal es que en ellas puedan conservarse yacimientos arqueológicos".

Al mismo tiempo, Heinrich ha puesto en valor la importancia que tuvo Ibiza durante siglos por su posición estratégica en las rutas marítimas del Mediterráneo, con lugares como el paso de es Freus "que se ha demostrado y comprobado que fue fundamental para las navegaciones norte-sur y este-oeste, dejando bajo el agua restos de las diferentes culturas que pasaron por las Pitiusas".

Y en este sentido, el arquélogo y profesor ha destacado como "la arqueología submarina permite documentarlos mediante excavaciones, prospecciones y técnicas como la fotogrametría con grandes diferencias con la arqueología de tierra ya que, entre otras cosas, bajo el mar se flota y se puede obtener una visión más amplia de todo el yacimiento".

Algo que ha permitido, según ha explicado Heinrich que entre los principales yacimientos hayan aparecido pecios y antiguos fondeaderos, "cuyo valor para los investigadores va mucho más allá de encontrar ánforas u otros objetos ya que está en el contexto que nos da la información sobre la ruta, sobre el cargamento, sobre la manera de vivir a bordo, o como era la arquitectura naval de épocas tan diversas como la época fenicia o la cartaginesa sin olvidarnos de los periodos romano, bizantino y andalusí, además de la posterior historia marítima y salinera de la isla".

Desgraciadamente, también hay, según sus palabras, "un importante déficit de divulgación que impide que en Ibiza y fuera de la isla conozcamos realmente lo que tenemos o seamos realmente conscientes de todo este patrimonio submarino" y por ello, además de pedir mayor implicación institucional, también ha alertado sobre los restos arqueológicos que durante décadas fueron extraídos del mar como recuerdos y terminaron en colecciones particulares, "perdiéndose con ello buena parte de la información histórica que proporciona su contexto original".