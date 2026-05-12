Manuel Sendino: "Los hoteles pitiusos esperan repetir una buena temporada pese a ciertos factores que pueden cambiarlo todo”

El gerente de la Federación Hotelera de las Pitiusas, Manuel Sendino, ha asegurado en Onda Cero que el sector espera "una temporada igual de buena a la de los años anteriores y con una demanda de alojamiento estable" según los datos que se desprenden de una encuesta de inicio de temporada en la que han participado unos 120 establecimientos de las Pitiusas.

En este sentido, Sendino ha recordado que más del 54% de los hoteles prevé un verano similar al del 2025, mientras que un 32% espera mejorar los resultados lo que refleja, según sus palabras, "la continuidad de la buena tendencia de los últimos años debido fundamentalmente a la mucha demanda que hay con una anticipación de reservas que se mantiene e, incluso, aumenta".

Sin embargo, el gerente de los hoteleros pitiusos, también ha alertado sobre el que la falta de personal y la vivienda es el principal escollo, "con un 86% de los establecimientos que prevé mantener plantilla" en un dato, que Sendino, refleja "los esfuerzos que se están haciendo para fidelizar trabajadores ante un problema que se está convirtiendo en endémico". Además, sobre la crisis internacional que se está viviendo tras el conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos, Israel, Irán y el Líbano, Sendino también ha mostrado "cierta preocupación porque es un problema en el que no hay margen de actuación".

Por otro lado, Sendino ha explicado "que hay diferencias entre zonas de la isla y las tipologías de los hoteles" aunque también ha dejado claro "que Ibiza sigue siendo un destino familiar" en el que, según ha detallado, "el mercado británico continúa como el más predominante, primer internacional, seguido del español, los holandeses, los franceses y los italianos que últimamente están creciendo mucho".