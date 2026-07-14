Lluís Oliva: "Tenemos que decidir urgentemente qué modelo de Ibiza queremos antes de que la burbuja termine explotando"

Lluis Oliva, presidente de la Demarcación de Eivissa i Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Baleares, ha pasado por los estudios de Onda Cero para mostrar su rechazo al plan de ampliación del aeropuerto de Ibiza que propone AENA a pesar de haber convencido, al menos de momento, al Consell d'Eivissa, al Govern balear, a las patronales y a algunas asociaciones de que solo supondrá ventajas para los usuarios.

En este sentido, Oliva ha asegurado que aumentar de 17 a 32 las puertas de embarque y construir nuevas pasarelas "puede terminar facilitando un incremento del tráfico aéreo y de la llegada de visitantes" y por ello ha insistido en la idea de que "es necesario realizar estudios independientes que permitan conocer la capacidad real de la isla y analizar previamente las consecuencias que una infraestructura de mayores dimensiones puede tener sobre la movilidad, los accesos al aeropuerto, el territorio y unos recursos que ya se encuentran sometidos a una importante presión".

Al mismo tiempo, el representante de los arquitectos ha defendido "la necesidad de abandonar las políticas basadas en actuaciones puntuales y comenzar a planificar el futuro de Ibiza con una perspectiva de diez, quince o veinte años" y al mismo tiempo ha advertido "que problemas como la falta de vivienda, los asentamientos precarios, la movilidad, la disponibilidad de agua y energía o la presión sobre el territorio demuestran que la isla se encuentra cerca de sus límites".

Por ello, ha pedido abiertamente que se establezca "un diálogo entre todos los sectores de la sociedad, incluyendo todos los partidos políticos, del signo que sean, para hablar del futuro de la isla y decidir hacia dónde queremos ir antes de que acabe explotando la burbuja de Ibiza que cada vez está más cerca de romperse" y que eso también implicará "adoptar decisiones que pueden resultar difíciles o impopulares, pero que son imprescindibles para garantizar un modelo sostenible a largo plazo".

"Es necesario un cambio de modelo urbanístico"

Por otro lado, en materia de vivienda, Lluis Oliva también ha reclamado un cambio en el modelo urbanístico para aprovechar mejor el suelo disponible y facilitar el acceso a una vivienda digna ya que considera necesario "aumentar de manera razonable la intensidad de determinados núcleos urbanos, apostar por edificios de mayor altura allí donde sea posible y desarrollar vivienda protegida que resulte viable económicamente".

Y en este mismo sentido, ha advertido de que medidas como la construcción de viviendas en áreas de transición pueden quedarse únicamente en anuncios si los proyectos no resultan rentables para quienes deben desarrollarlos "ya que tenemos que entender y aceptar que las reglas del juego han cambiado y que tenemos que adaptar nuestras políticas a la realidad actual ya que seguir aplazando las decisiones solo agravará los problemas que ya sufren los residentes de Ibiza".