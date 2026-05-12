Lluís Oliva: "Hay que ayudar a que el sector privado desarrolle Viviendas a Precio Limitado y centrarse en la de protección oficial para quienes tienen menos recursos"

El presidente de la delegación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, Lluis Oliva, ha detallado en Onda Cero las principales conclusiones que se pueden extraer en el documento estratégico 'El reto de la vivienda en Ibiza: de la reflexión a la propuesta' que se ha presentado la mañana del 12 de mayo después de las distintas conferencias en las que han participado distintos actores sociales de Ibiza.

Oliva ha explicado que en estas conclusiones se proponen "desde una base solida y consolidada" cinco líneas de actuación para afrontar la crisis habitacional de la isla y que, según sus palabras, "desgraciadamente no es nueva ya que este problema lo llevamos sufriendo años en la isla".

Concretamente, esta son planes urbanísticos a largo plazo "ya que no podemos ir con planes que responden al problema de hoy porque al final esto no va de partidos sino del conjunto de la sociedad"; una revisión de intensidades y de la optimización del suelo "sin pretender consumir más territorio sino optimizar el existente"; una mejor gestión de recursos limitados "porque según Alianza por el Agua cerca de una cuarta parte del agua se pierde en la red"; un impulso real a la Vivienda de Protección Oficial y de las Viviendas de Precio Limitado "ya que nos hemos acostumbrado a que todo lo que se construye es de lujo y nadie desarrolla el resto porque no sale rentable"; y una apuesta clara por la rehabilitación y la densificación controlada "sin hablar de torres de 50 pisos sino de ganar una o dos alturas donde el tejido urbano lo permite"..

Al mismo tiempo, Lluís Oliva también ha insistido en que parte de la solución "pasa por recuperar viviendas infrautilizadas, rehabilitar edificios de los años 80 y 90 y fomentar programas institucionales y "hacerlo entre todos porque si no, estamos abocados a seguir como ahora, con una sensación de insostenibilidad tremenda".

Finalmente, para el presidente en las Pitiusas del COAIB, la clave "está en que la administración facilite el marco a través de herramientas para que el sector privado pueda desarrollar Viviendas a Precio Limitado y centrarse en la de protección oficial para quienes tienen menos recursos".