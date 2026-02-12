Llorenç Córdoba defiende en el Congreso que Formentera tenga senador propio y lamenta la abstención del PP

El Congreso de los Diputados ha aceptado iniciar la tramitación de la reforma constitucional necesaria para que Formentera cuente con un senador propio. El diputado por Formentera del Grupo Parlamentario Mixto, Llorenç Córdoba, fue el encargado de defender la iniciativa en la Cámara Baja y ha valorado el paso dado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Córdoba calificó el momento como “histórico”, aunque mostró su sorpresa por la abstención del Partido Popular. Hasta ahora, explicó, había existido una unidad prácticamente total entre las formaciones políticas, a excepción de Vox, cuyo rechazo considera coherente con su posición ideológica sobre las administraciones insulares. Sin embargo, señaló que “la abstención del Partido Popular rompió la unidad que había existido hasta ahora”, algo que, a su juicio, genera una polémica innecesaria.

La reforma necesita una mayoría cualificada de tres quintas partes del Congreso, por lo que el apoyo de PSOE y PP resulta imprescindible. Pese a todo, Córdoba se mostró convencido de que la iniciativa saldrá adelante: “Quiero pensar que el Partido Popular votará a favor porque es imprescindible para que esto prospere”.

Una “anomalía jurídica y democrática”

El diputado recordó que el artículo 69.3 de la Constitución establece que todas las islas que cuenten con consell insular deben tener representación en el Senado. Formentera dispone de Consell propio desde 2007, por lo que, según defendió, la situación actual supone “una anomalía jurídica y democrática”.

La reforma planteada es técnica y concreta: sustituir la actual agrupación “Ibiza-Formentera” por una diferenciación que permita a cada isla contar con su propio representante en la Cámara Alta. “No es ir contra nadie ni querer ser más que nadie, es querer ser iguales que los demás”, subrayó.

Córdoba recordó además que otras islas más pequeñas y con menos población, como El Hierro, disponen de senador propio desde hace años, por lo que considera que el argumento del tamaño o la población ya no se sostiene.

Próximos pasos

Tras la toma en consideración, el procedimiento continuará con la creación de una ponencia en el Congreso, posteriormente una comisión y, si supera estos trámites, la votación en ambas cámaras antes de regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

El diputado insistió en que este avance debe mantenerse al margen de disputas partidistas: “No convirtamos esta solicitud histórica en un arma arrojadiza política”, pidió, recordando que se trata de una reivindicación trabajada durante años por distintas administraciones y formaciones políticas de la isla.

¿Qué supondría para Formentera?

Contar con un senador propio implicaría, según explicó, disponer de un representante con conocimiento directo de la realidad insular trabajando durante toda la legislatura exclusivamente por los intereses de Formentera. Hasta ahora, la isla ha tenido presencia puntual mediante relevos dentro de la candidatura compartida con Ibiza, pero nunca un representante permanente durante los cuatro años.

“Es una cuestión de representación territorial, de justicia y de cumplimiento constitucional”, concluyó Córdoba, confiando en que el proceso culminará con el reconocimiento de Formentera como circunscripción propia en el Senado.