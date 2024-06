Llorenç Córdoba abre la puerta a volver a incluir a todos los consellers de Sa Unió en el Consell de Formentera pero la coalición se niega

El presidente del Consell de Formentera Llorenç Córdoba, ha dado un paso más para intentar acabar con la crisis que vive la institución insular después de la dimisión de seis de los ocho consellers de la coalición Sa Unió, compuesta por Partido Popular y Compromís per Formentera.

En este sentido, Córdoba ha anunciado que "dejando atrás rencores y rencillas y temas personales que al final no llevan a nada" y con el objetivo de "ser políticamente correctos y en pro de cumplir con nuestra obligación" está dispuesto a readmitirlos a todos, incluyendo al que fuera exvicepresidente tercero, José Manuel Alcaraz, y quien fue destituido por el presidente en el mes de febrero por falta de confianza.

Además, Llorenç Córdoba ha explicado en un comunicado de prensa que "es necesario dejarnos de personalismos y gobernar para una ciudadanía que ha votado un cambio hacia la derecha" cuando en mayo Gent per Formentera y PSOE pasaron a la oposición después de varios mandatos. "Es momento de demostrar ahora mismo que sabemos gobernar y que sabemos cambiar la manera de hacer política que tenía la izquierda, siendo leales a nosotros mismos y a la gente que nos ha votado, por lo que debemos demostrar que hemos aprendido mucho de esta crisis y que la vamos a superar de manera pacífica y respetando la decisión del pueblo de Formentera".

Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera | Redacción

Por otro lado, el presidente del Consell de Formentera también ha propuesto que cada uno de los partidos que tienen representación en la institución – PP, Compromís, PSOE y Gent per Formentera – nombrara un conseller con dedicación exclusiva con el objetivo "de tener una Junta de Gobierno democrática con la participación de todos los grupos políticos" y dotar de competencias a aquellos consellers que las quisieran.

Rechazo frontal y posible moción de censura

Sin embargo, Sa Unió ha rechazado aprobar la propuesta de Llorenç Córdoba volviendo a pedir una vez más su dimisión porque según han explicado en un comunicado de prensa "él es el problema de ingobernabilidad de la isla" y porque "con él ya no hay marcha atrás".

José Manuel Alcaraz, centro de la polémica con Córdoba | Redacción

Además, la coalición, que expulsó a Córdoba meses atrás, ha dejado dejado claro que, según ellos, el presidente "ha tenido seis meses para intentar arreglar la crisis y no ha querido" y ahora la propuesta "es a la desesperada después de que haya comprobado que no cuenta con el respaldo de ninguno de los tres partidos que tienen representación en la máxima institución insular". Tanto que ya no descartan una moción de censura con todos los partidos "si no dimite antes".