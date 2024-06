Silvia Tur: “Cualquier calificativo se queda corto para definir el despropósito de un Consell de Formentera con unos límites de descrédito inauditos”

LEER MÁS Los consellers de Sa Unió dimiten en bloque del gobierno de Formentera y dejan a Llorenç Córdoba contra las cuerdas

Silvia Tur, exconsellera de Formentera entre 2007 y 2015 por el partido Gent per Formentera y diputada representando a la isla en el Parlament entre 2015 y 2021, ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera la crisis política generada en el Consell insular tras la dimisión de los consellers de Sa Unió dejando al presidente Llorenç Córdoba contra las cuerdas.

En este sentido, ha asegurado que lo que está sucediendo “es algo que no se esperaba nadie después de que la coalición consiguiera un resultado fantástico con una mayoría absoluta que seguro que superó sus propias expectativas tras 16 años sin gobernar y lo que tendría que ser una magnífica oportunidad para desarrollar su programa, rápidamente ha quedado en un segundo plano quedando completamente descartado”.

Tur, que ha hablado en Más de Uno Ibiza y Formentera en nombre propio y no en el de Gent per Formentera, ha catalogado todo como “una distopía ya que nadie podría imaginar que llegaríamos a vivir una situación tan desastrosa como la actual y con nuevos despropósitos cada semana”. Incluso, ha explicado que no puede entender “como una persona a título individual o en grupo representando cargos públicos han podido apoderarse de una institución como el Consell, corrompiéndola hasta límites insospechables y vertiendo acusaciones sin pruebas contra el presidente y con denuncias que estoy segura de que quedarán en nada”.

Posibles soluciones

Por todo ello, la exconsellera ha asegurado “que cualquier calificativo se queda en nada para definir el despropósito que está viviendo una institución que vive unos límites de descrédito inauditos”.

Y ante ello, Tur ha valorado los dos escenarios posibles. Con respecto a unas nuevas elecciones, ha considerado “que tal vez es lo que mucha gente de la isla quiere para empezar de cero, pero lo que hay que valorar y estudiar lo antes posible si jurídicamente es posible ya que algunas voces autorizadas lo están estudiando al tener la institución la doble condición de Ayuntamiento y Consell de Formentera”.

Y por otro lado, tampoco descarta la moción de censura. “Es otra opción pero también tiene sus riesgos y sus complicaciones para todos y por ello, creo que lo más razonable sería que en un acto de responsabilidad tanto presidente como consellers decidieran dimitir en bloque porque esto no puede durar ni un minuto más viendo la parálisis institucional que está viviendo un Consell que solo sobrevive gracias al trabajo que están haciendo los funcionarios en unas condicionales lamentables”.