Juan Luis Cerdá: “La clase de religión construye a la persona y ayuda a entender la realidad”

El Obispado de Ibiza, en coordinación con el resto de diócesis de Baleares, ha lanzado una nueva campaña para fomentar la matriculación del alumnado en la asignatura de religión católica en los centros públicos bajo el lema "La classe de reli importa".

En este sentido, en una entrevista concedida a Onda Cero Ibiza y Formentera, Juan Luis Cerdá, delegado diocesano de Enseñanza del Obispado de Ibiza, ha explicado que esta iniciativa se suma a la campaña nacional impulsada por la Conferencia Episcopal Española con el objetivo de subrayar el valor formativo de esta materia en todas las etapas educativas. "Se trata de una asignatura que no solo enseña contenidos religiosos, sino que aporta herramientas para la vida, ayuda a entender la cultura, a discernir la vocación personal y a compartir valores presentes en toda la sociedad".

La classe de reli importa | Redacción

Además, Cerdá ha destacado que la campaña pretende mostrar la utilidad de la asignatura en clave positiva. "Queremos hacer ver que es una asignatura útil, que no se limita al aprendizaje de la fe, sino que forma a la persona en su manera de estar en el mundo y por ello cuenta con un cartel muy atractivo que se ha encargado al ilustrador y animador Pepmi Garau" y que se distribuirán en parroquias, centros escolares y espacios públicos junto a una serie de contenidos adaptados para redes sociales.

Por otro lado, el delegado en Educación del Obispado de Ibiza también ha denunciado las dificultades que atraviesa esta materia en el actual sistema educativo. No en vano, a su juicio, la normativa actual "no favorece su elección al no contar para nota, no aparecer mencionada en el catálogo oficial de asignaturas y no tener una alternativa evaluable". Algo que, provoca, según sus palabras, "que algunos alumnos opten por no cursarla atraídos por la inactividad que muchas veces se ofrece como sustituto".

La classe de reli importa | Redacción

Algo que es una pena según Cerdá "porque muchos profesores de religión logran motivar al alumnado con métodos dinámicos que hacen que incluso algunos estudiantes pidan incorporarse a mitad de curso al comprobar el valor de las clases y porque aunque son niños, no son tontos y no les gusta perder el tiempo".