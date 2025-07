Sara Verbeek Álvarez: “Nada es imposible, simplemente tienes que creértelo”

La joven jugadora ibicenca de vóley Sara Verbeek Álvarez sigue haciendo historia con tan solo 17 años y desde Croacia, donde disputa el Campeonato del Mundo Sub-19 con la selección española, ha compartido su experiencia con los oyentes de Más de Uno Ibiza y Formentera asegurando con convicción que “nada es imposible, simplemente tienes que creértelo”.

La jugadora ibicenca, que lleva dos años formándose en el Centro de Alto Rendimiento de Soria, ha sido una de las 12 jugadoras seleccionadas entre 16 candidatas tras una concentración en Guadalajara, y ya ha disputado los partidos contra Estados Unidos, Bulgaria, Turquía y Perú y ahora queda Polonia contra la que se enfrentarán en la localidad croata de Osijek para clasificarse por un puesto entre el 17 y el 20 del mundo.

La selección española U19 con Sara Berbeek Álvarez con el número 13 en la camiseta | Redacción

En Más de Uno Ibiza y Formentera Verbeek Álvarez ha recordado sus inicios en Ibiza con mucha emoción, inspirada por su hermana y por un ambiente que entonces no facilitaba la visibilidad del voleibol: “Éramos solo tres equipos y ni siquiera había liga pero afortunadamente por mi altura y mi talento me seleccionaron y desde entonces, aunque nunca me pensé en representar a España, me ha ido muy bien ya que he pasado por Mallorca, Soria y de nuevo a Mallorca, donde si todo va bien disputaré la próxima temporada en el Garden Hotels Mallorca VB”.

Además, con los pies en la tierra pero los sueños muy claros, Sara tiene claro que quiere dedicarse profesionalmente al voleibol. “Obviamente me veo como profesional pero tengo claro que todo pasa por la disciplina diaria, los entrenamientos exigentes y por mantener la ilusión intacta”.