Llorenç Córdoba: “En Formentera hemos sido pioneros en muchas cosas y también en el absurdo político sin ninguna razón objetiva”

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera la crisis política que vive la institución desde hace varios meses y que ha vivido un último episodio con la dimisión de los consellers de la coalición de Sa Unió, formada por PP y Compromís per Formentera, y la renuncia de José Manuel Alcaraz como presidente del PP de Formentera.

En este sentido, ha asegurado que está “preocupado por esta situación tan penosa” y que entiende que los ciudadanos “estén cabreados con todo lo que está sucediendo porque en Formentera, donde hemos sido pioneros en muchas cosas, también lo hemos sido en el absurdo político sin ninguna razón objetiva”. Y por ello, Córdoba ha pedido “disculpas” y se ha comprometido “a solucionar todo lo antes posible”.

Además, el presidente del Consell ha resumido como según él se ha llegado a esta situación que no parece tener fácil solución. “Se ha llegado por muchos problemas a lo largo de estos seis meses, con acusaciones muy graves hacia mi persona como que lo hacía por dinero, porque estaba arruinado, porque era un lunático o porque tomaba drogas, pero la realidad es que ha sido por el ansia de poder una única persona”.

Llorenç Córdoba tomó posesión del cargo de presidente justo hace un año | Redacción

Y es que, Córdoba ha acusado al hasta hace unas horas presidente del Partido Popular en Formentera, José Manuel Alcaraz de ser el culpable de todo. “Cuando hicimos las listas electorales que he tenido el privilegio de encabezar y ganar con mayoría absoluta gracias a la confianza de los ciudadanos esta persona iba en el número 9 para que si conseguíamos mayoría entrara en el equipo de gobierno y si no, él se marchaba a casa mientras nosotros hacíamos oposición, pero rápidamente comenzó a ejercer como si fuera un segundo presidente, bloqueando las acciones de gobierno y hablando muy mal de mí hasta que el 27 de noviembre, a la vuelta de una sesión en el Parlament balear me encuentro con una serie titulares y acusaciones que nunca se han podido demostrar y provocan que pierda mi confianza en él”.

Concretamente, el presidente de Formentera ha lamentado “que se acaben los calificativos para definir lo que se está viviendo” y ha acusado a Alcaraz de grabar conversaciones privadas sin su permiso el pasado 4 de noviembre y tocar temas personales. “Creo que se han cruzado unos límites que nunca tenían que haberse sobrepasado dentro de un enfrentamiento personal porque aunque yo lamento profundamente haber dicho que él es un mentiroso yo en ningún momento he metido en el tema a hijos, padres ni a otro tipo de situaciones familiares”

Puerta abierta a una negociación con una línea roja

A pesar de ello, Córdoba, quien ha agradecido públicamente la decisión del conseller de Turismo Artal Mayans de seguir acudiendo al Consell para seguir trabajando –“ojalá hubiera muchos más políticos con tanta responsabilidad como él” – también ha asegurado en Onda Cero que en todo momento ha querido “dejar la puerta abierta a una negociación y reconducir la situación para seguir con el mandato que nos han hecho la gente y poder cumplir con nuestro programa de trabajo”.

A pesar de ello, ha dejado claro que el nombre de José Manuel Alcaraz es una línea roja dentro de un posible acuerdo. “Esto es algo que no es nuevo, lo saben los consellers de Sa Unió desde hace tres meses porque creo que son ellos los que tienen entre ceja y ceja tumbarme como presidente sin una causa objetiva, pero yo no me voy a ir porque no creo que haya una causa objetiva para ello”.

José Manuel Alcaraz, expresidente del PP de Formentera, lleva meses enfrentado a Llorenç Córdoba | Redacción

Y es más, Córdoba ha pedido que entregue el acto de conseller “porque desde hace tres meses no está haciendo ninguna labor a favor de la isla por más que ahora haya dimitido como presidente del PP formenterense”, que deje paso a otros para seguir trabajando y que si no lo hace “demostrará que solo quiere quedarse dentro de la institución para seguir bloqueándola y secuestrándola sin importarle el pueblo de Formentera”.

Por último, el presidente de la máxima institución insular ha explicado que se está estudiando como se podría gobernar únicamente con él y con el conseller Artal Mayans. “Lo estamos mirando con el secretario, con el interventor y con juristas acreditados para tener claro qué hacer de manera urgente y extraordinaria pero parece que será complicado porque habría que volver a una figura parecida a la de un ayuntamiento donde el presidente pueda afrontar una serie de funciones y después sería el pleno con representación de todos los grupos políticos los que tomaran decisiones en un formato muy transparente y democrático pero nada sencillo”.