José Manuel Alcaraz: “Cualquier persona con dos dedos de frente no puede apoyar a una persona como Llorenç Córdoba, que está fuera de sus casillas”

El exvicepresidente tercero, exconseller de Promoción Económica y Administración insular de Formentera, y hasta hace apenas unas horas presidente del Partido Popular en la isla, José Manuel Alcaraz, ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero para analizar la situación tan grave que se vive en la máxima institución insular con un enfrentamiento directo entre el presidente Llorenç Córdoba y los consellers de la coalición Sa Unió, compuesta por el PP y Compromís per Formentera.

José Alcaraz, que sigue siendo conseller del equipo de gobierno y ahora afiliado de base al Partido Popular, ha explicado que la crisis terminará en el momento en el que Córdoba dimita de su cargo como presidente. “Si yo dejo mi cargo no se acaba todo porque aquí el verdadero problema es él y solo dejando paso al siguiente de la lista de Sa Unió llegaríamos a una solución porque al final 26 de los 27 de la lista están en su contra”. Además, el expresidente de los populares ha ido un paso más: “Está completamente solo porque nadie con dos dedos de frente puede apoyar a una persona como Córdoba, que está fuera de sus casillas”.

A pesar de ello, el exconseller ha asegurado que “se han intentado tender puentes” para solucionar el problema sin solución, llegando a acusar a Córdoba de “cambiar de opinión como siempre y de mentir, insultar y faltar al respeto” tanto a su persona como a los consellers de Sa Unió en cada una de las reuniones mantenidas. Tanto que, Alcaraz se ha mostrado contundente. “Después del último encuentro y tras la última junta en común que celebramos el PP y Compromís como miembros de la coalición decidimos que no nos volveríamos a sentar en la misma mesa que el presidente”.

Además, Alcaraz tampoco confía en la oposición compuesta por PSOE y Gent per Formentera: “Hemos tenido reuniones privadas con ellos y creo que no hay nada que hacer en lo que concierne a una moción de censura porque aunque saben de los tejemanejes y de las ansias de dinero de Córdoba y saben que la culpa es solo suya, luego en privado hablan de guerras de sillas y no quieren hacer nada”.

Por otro lado, el exconseller ha dado su versión de como se ha llegado a esta situación de extrema gravedad en el Consell de Formentera. “Todo comenzó cuando al presidente se le ocurre amenazar con dejar de apoyar al gobierno de Marga Prohens si no se le daban 4.000 euros mensuales de los fondos reservados, argumentando que se los merecía por haber sido el artífice de la mayoría absoluta de Sa Unió, lo que provocó que perdiéramos la confianza en él y que viendo que no cesaba en su empeño, ocho de los nueve consellers le pidiéramos la dimisión”.

Un problema que, lejos de solucionarse, según Alcaraz ha ido aumentando en apenas seis meses sin que presumiblemente haya una solución a la vista. “El 27 de febrero me cesó sin motivación alguna y desde entonces hemos elevado una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por el caso de las adjudicaciones del litoral, hemos denunciado que sus áreas de gestión están totalmente abandonadas como demuestra que siete funcionarios del área de Litoral han pedido el traslado y como han denunciado el sector primario o la Pime de Formentera, hemos visto como ha obstaculizado la adjudicación de los quioscos de playa y hemos tenido que pedir que se le retire del consejo de administración de la Autoritat Portuaria porque sabemos a ciencia cierta que está detrás de la ampliación del Puerto de la Savina a pesar de que se oponen todos los partidos políticos”.