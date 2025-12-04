Lina Tur Bonet: “En Ibiza se ha demostrado que hay músicos para hacer una orquesta de calidad y autosuficiente”

La violinista ibicenca de gran proyección internacional y amplia trayectoria en el mundo de la música Lina Tur Bonet ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hablar de la nueva Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa que se presenta este jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas en la Iglesia de Santa Creu con motivo de la celebración del vigésimo sexto aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tur Bonet ha defendido el valor del talento local y la capacidad de la isla para sostener un proyecto estable asegurando que "con la puesta en marcha de esta orquesta se ha demostrado que ya hay material suficiente para hacer una orquesta de calidad y completamente autosuficiente". No en vano, la formación está compuesta por 20 músicos que viven en la isla, "seleccionados con criterio de calidad" y con la voluntad de contar con artistas que residen en Ibiza o que, como ella, regresan con gusto y con alegría.

Cartel del concierto en el que se presenta la nueva Orquestra de Cambra Ciutat d'Eivissa | Redacción

Y en este sentido, la nueva directora ha destacado como ejemplo al solista de trompa Federico Cuevas, ibicenco formado en el Patronato de música de Ibiza y hoy presente en escenarios internacionales, quien interpretará esta noche un concierto de Mozart y que demuestra que "hay muchos ibicencos que pueden hacer las cosas muy bien hechas en el mundo de la música".

Al mismo tiempo, sobre el impacto cultural de la nueva orquesta, Tur Bonet, ha subrayado la importancia de consolidar una orquesta estable que refuerce el patrimonio cultural de la isla "ya que tenemos que cuidarnos y cuidar lo que ofrecemos, porque atrae a un tipo de turismo distinto y porque hace que los músicos locales se sientan valorados en casa tras años de trabajo conjunto entre conservatorio y patronato".

En cuanto al programa del concierto, la violinista ibicenca ha detallado que estará centrado en repertorio clásico y barroco interpretado con criterios historicistas, con obras de Corelli, Haydn y Mozart, incluyendo la Sinfonía de los Adioses que incluirá "una sorpresa final".