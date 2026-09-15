Lina Sansano: "Los productos de kilómetro cero no son una invención del siglo XXI"

La historiadora, antropóloga y directora del Museu Etnogràfic de Can Ros ha pasado por el espacio que impulsa en Más de Uno Ibiza y Formentera el sello 'Això sí és d'Eivissa' del Consell de Ibiza para explicar "cómo la gastronomía permite reconstruir la historia de Ibiza" y para destacar iniciativas tan interesantes como el primer curso dedicado a la cocina y la cultura gastronómica de Ibiza que se impartirá en la Escola d’Hoteleria d’Eivissa a partir del 5 de octubre gracias al impulso del Consell d'Eivissa, el Ayuntamiento de Vila y la colaboración del Institut d’Estudis Eivissencs.

De hecho, Sansano ha destacado que la formación que se impartirá en este curso "permitirá conocer los productos que históricamente sustentaron la alimentación de la isla, comenzando por la denominada trilogía mediterránea compuesta por la vid, el olivo y los cereales, y todos los productos derivados de ellos".

Al mismo tiempo, también ha reivindicado especialmente "una cocina basada en aquello que proporcionaba el entorno más cercano" asegurando "que los productos de kilómetro cero no son una invención del siglo XXI ya que tradicionalmente las familias consumían fundamentalmente aquello que producían en sus propias casas y terrenos, con un aprovechamiento prácticamente total de los alimentos, dándose especial protagonismo a las higueras, algarrobos y otros frutales".

De hecho, Sansano ha recordado "que antiguamente lo excepcional era consumir productos llegados de fuera de la isla y que los mercados servían para vender los excedentes de cada casa y adquirir aquello que no se podía producir directamente" y por último ha puesto en valor "que la gastronomñia de Ibiza es mucho más extensa que sus platos más conocidos ya que se vió condicionada durante generaciones por aquello que proporcionaban el campo, los animales y el mar en cada momento del año".