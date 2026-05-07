Lidia Álvarez: "El récord de participación de las Setmanes Gastronòmiques demuestran que gustan por igual a residentes y visitantes"

Lidia Álvarez, secretaria general de PIMEF Formentera, ha pasado por Onda Cero para presentar una nueva edición de las Setmanes Gastronòmiques, que se celebrarán del 11 al 24 de mayo con la participación récord de 21 restaurantes de toda la isla.

En este sentido, Álvarez ha destacado que este número supone "la consolidación de un evento que cada año gana fuerza" y demuestra, al mismo tiempo, "que se ha convertido en un evento que gusta por igual tanto a residentes como a visitantes".

No en vano, la secretaria general de PIMEF, impulsora de la iniciativa junto al Consell de Formentera, ha puesto en valor que los restaurantes ofrecerán menús especiales a 28 euros, elaborados con producto local y recetas tradicionales reinterpretadas y todo ello, según sus palabras, "con el objetivo de disfrutar de la gastronomía de la isla y conocer su sabor" con propuestas como el calamar relleno de boniato, la focaccia de harina de xeixa con frita de cordero, la croqueta de calamar a la bruta y el sushi pagès.

Al mismo tiempo, estas Setmanes Gastronòmiques mantienen el sistema de votación mediante QR y gracias al cual "todas las personas que voten al menos a dos restaurantes entran en el sorteo de 500 euros", mientras que al mismo tiempo "los establecimientos optan a premios de 1.200 y 1.000 euros según la puntuación obtenida". Incluso, continua la colaboración con la heladería Ladacrem "por la que si presentas tu ticket, tienes 5 euros de descuento en el kilo de helado".

Por último teniendo en cuenta el éxito de la iniciativa, Álvarez ha recomendado consultar la información sobre menús, horarios y restaurantes participantes en www.formentera.es y www.pimef.es y, sobre todo, reservar con antelación.