Juan Miguel Costa: “La gastronomía ibicenca es un elemento diferenciador y clave para atraer turismo todo el año”

Ibiza continúa esta semana en Madrid su intensa agenda de promoción turística con su participación en Madrid Fusión, una de las ferias gastronómicas más importantes del país, que se celebra en IFEMA. Tras la clausura de Fitur, el Consell d’Eivissa mantiene su presencia en la capital con un objetivo claro: poner en valor la gastronomía ibicenca como uno de los grandes atractivos de la isla.

En una entrevista en Onda Cero, desde Madrid Fusión, el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, subraya que enero es un mes clave para la promoción y agradece el esfuerzo del equipo técnico del Consell, desplazado durante más de una semana a Madrid. “Estamos con mucha ilusión por mostrar la gastronomía ibicenca al público nacional”, señaló desde el stand de Ibiza en la feria.

Costa explica que la presencia en Madrid Fusión responde, por un lado, a la relevancia del evento a nivel nacional e internacional y, por otro, al carácter diferenciador de la gastronomía de la isla. “La cocina ibicenca es un elemento que nos distingue de otros destinos”, afirmó. En esta edición, el Consell ha apostado por una propuesta centrada en el producto kilómetro cero y en platos tradicionales ibicencos, como el bullit de peix, la ensalada payesa o el arroz de matanzas.

Una de las principales acciones promocionales son las comidas privadas dirigidas a periodistas, expertos en gastronomía y creadores de contenido, un formato que, según Costa, ha demostrado ser eficaz en los últimos años. “Les permite probar nuestros productos, conocer de primera mano lo que ofrece Ibiza a nivel gastronómico y generar una repercusión muy positiva”, apuntó.

Durante estos encuentros participan tres restaurantes de la isla profundamente ligados al producto local: S’Espartar, Aubergine y Ses Escoles, que representan distintas formas de interpretar la cocina ibicenca desde la tradición y el respeto a la materia prima.

Además de estos almuerzos, el stand del Consell d’Eivissa ofrece degustaciones continuas de productos locales como vino, aceite y hierbas ibicencas, todos ellos con Indicación Geográfica Protegida, además de miel con denominación de origen, flaó, orelletas, sobrasada y butifarra. Entre todos ellos, el flaó se consolida como uno de los productos más demandados por los visitantes.

El director insular de Turismo también ha destacado en Onda Cero la importancia de la sinergia entre turismo, gastronomía y sector primario, señalando que “cuanto más productor haya en Ibiza y más cuidado esté el campo, mejor será la percepción del visitante”. En este sentido, recordó que se están desarrollando campañas conjuntas para fomentar el consumo de producto kilómetro cero tanto entre turistas como entre residentes.

“La cocina tradicional forma parte de nuestra identidad y se ha transmitido de generación en generación”, ha insistido Costa, quien ha recalcado la necesidad de que la población local sea consciente del valor de los productos que se cultivan en la isla.

Con su presencia en Madrid Fusión, el Consell d’Eivissa reafirma su apuesta por un modelo turístico sostenible, vinculado al territorio y pensado para atraer visitantes también en temporada baja, consolidando la gastronomía como uno de los grandes reclamos de la isla.