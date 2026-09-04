Juan Antonio Prats: "Habría que apostar más por el algarrobo porque podría ser un buen cultivo de futuro en Ibiza"

El gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Juan Antonio Prats, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para analizar el comienzo de la campaña de la algarroba, una de las más tradicionales y con mayor arraigo de entre los que se dedican al campo en la isla de Ibiza.

En este sentido, Prats ha confirmado que este año se afronta "con mejores perspectivas de producción ya que los algarrobos han estado más cargados debido entre otras cosas a que las lluvias del invierno han favorecido a los árboles aunque también las elevadas temperaturas de los últimos meses han provocado que la algarroba madure antes y llegue muy seca".

Por ello, ha mostrado su esperanza de que "el aumento de fruto se traduzca también en una mayor entrada de kilos en la cooperativa" aunque también Prats ha lamentado que el principal problema continúe siendo el precio y es que actualmente se paga en torno a los 40 o 41 céntimos por kilo y que "es muy, muy rascado para compensar al agricultor".

La algarroba es uno de los cultivos tradicionales de Ibiza | Redacción

No en vano, el gerente de la cooperativa portmanyí ha explicado que el valor de la algarroba "depende especialmente de la demanda del garrofín", la semilla que se encuentra en su interior y que se utiliza principalmente por la industria alimentaria como espesante en productos como helados o mermeladas, ya que el resto del fruto "se destina mayoritariamente a alimentación animal, aunque una pequeña parte también se emplea en productos para consumo humano como chocolates, cacao o pan de algarroba".

Por último, Prats ha hecho un llamamiento a apostar aún más por esta especie, asegurando que el algarrobo puede ganar protagonismo en el futuro del campo ibicenco "por su resistencia y sus menores necesidades de cuidados" y más teniendo en cuenta las dificultades que atraviesan otros cultivos tradicionales como el almendro, y así "conseguir que en los próximos cuatro o cinco años los precios se recuperen medianamente situándose entre 60 y 70 céntimos".