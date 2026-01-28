Josep María Berrocal: “Me siento ilusionado y afortunado por el reto de Macedonia pero voy día a día y hoy toca el Class Sant Antoni”

Josep María Berrocal ha pasado por Onda Cero para analizar su fichaje como seleccionador de Macedonia del Norte de baloncesto mientras lo compagina como primer entrenador del Class Sant Antoni asegurando que lo afronta “ilusionado y afortunado por vivir una oportunidad que no pasa cada día aunque centrado en el día a día con el club”.

No en vano ha confirmado que su nuevo cargo es compatible con la competición en Segunda FEB ya que las ventanas FIBA para la clasificación del Mundial de Catar de 2027 apenas le apartarán unos días del equipo en un mes de febrero que prevé como “muy intenso” ya que deberá conocer a jugadores, staff y estructura de la federación macedonia. Y en este sentido, Berrocal ha asegurado que lo afronta con calma y método ya que para preparar la convocatoria y un plan de juego tendrá que ensamblar todo “en apenas cuatro días” y por ello no descarta “reuniones telemáticas previas con los jugadores para acelerar el proceso”.

El actual entrenador del Class Sant Antoni ha explicado también que llega “preparado” tras años de experiencia internacional y que su fichaje se ha producido gracias a vínculos personales, especialmente con Vlado Ilievski, exjugador suyo en el FC Barcelona y actual director deportivo de la federación macedonia, aunque también ha insistido en que su amplia trayectoria profesional y la confianza construida durante años han sido claves para este nuevo paso profesional.

Por otro lado, Berrocal también ha analizado en Onda Cero el buen momento del Class Sant Antoni, inmerso en la lucha por el ascenso y con un pabellón de Sa Pedrera que se llena cada fin de semana, atribuyendo el éxito del club a “un trabajo de muchos años, reforzado esta temporada por la reforma del pabellón y el crecimiento de la afición”, y recordando que la Segunda FEB es “una liga muy igualada que obliga a mantener la exigencia y la concentración cada día y a controlar lo mejor posible el trabajo diario para que los jugadores y el equipo sean cada vez mejores”.