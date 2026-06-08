El campo de Ibiza recupera terreno y mira al verano con optimismo gracias a las lluvias

La entrevista ha sido realizada en Más de Uno Ibiza y Formentera al técnico de Promoción Agroalimentaria del Consell d'Eivissa, Josep Lluís Joan

Las lluvias registradas durante el invierno y la primavera han devuelto la confianza al sector agrario de Ibiza, que afronta la temporada estival con mejores perspectivas que en los últimos años. Así lo ha asegurado el técnico de Promoción Agroalimentaria del Consell d'Eivissa, Josep Lluís Joan, durante una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha realizado una radiografía del estado actual del campo ibicenco.

Joan ha explicado que la recuperación de las reservas hídricas ha permitido a los agricultores sembrar y plantar con mayor tranquilidad, especialmente cultivos fundamentales para la economía agraria de la isla. Entre ellos destaca la patata, cuya superficie cultivada ha aumentado aproximadamente un 20% respecto a los años marcados por la sequía. El responsable agroalimentario ha señalado que la producción está siendo positiva y que las expectativas también son favorables para la próxima campaña de sandía, uno de los productos más representativos del verano ibicenco.

Durante la entrevista, Josep Lluís Joan también ha destacado la importancia del relevo generacional en el sector. Según ha explicado, cada vez más jóvenes descubren que la agricultura puede convertirse en una actividad económicamente rentable, especialmente en el ámbito hortícola. Ha recordado que existen casos de personas que han abandonado otros empleos para dedicarse al campo y que actualmente obtienen buenos resultados gracias a la demanda de producto local y de calidad.

En relación con el consumo de proximidad, el técnico ha afirmado que la población está cada vez más concienciada sobre el valor de los productos de Ibiza, una circunstancia que se refleja en la buena aceptación que tienen las frutas, verduras, patatas y otros alimentos locales en mercados, cooperativas y establecimientos de la isla. Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir impulsando la transformación y comercialización de productos elaborados que permitan dar mayor valor añadido a las producciones locales.

Otro de los aspectos abordados ha sido la recuperación de variedades tradicionales y la incorporación de nuevos cultivos. Joan ha destacado el crecimiento de producciones como el aguacate, la fresa o pequeñas plantaciones de azafrán, además del trabajo que se realiza para conservar variedades autóctonas de hortalizas y legumbres que forman parte del patrimonio agrícola de Ibiza.

Finalmente, el técnico de Promoción Agroalimentaria ha subrayado que un campo activo y bien gestionado no solo genera alimentos y riqueza económica, sino que también contribuye a mantener el paisaje tradicional de la isla, prevenir incendios y reforzar uno de los atractivos más valorados por residentes y visitantes.