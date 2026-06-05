Ignacio Andrés Roselló: “Ibiza es un territorio finito y por eso reducir, reutilizar y reciclar es totalmente necesario”

El conseller de Medio Ambiente del Consell d’Eivissa, Ignacio Andrés Roselló, ha participado en el especial del Día Mundial del Medio Ambiente de Más de Uno Ibiza y Formentera donde ha lanzado el mensaje claro y contundente de que "la isla debe reforzar su compromiso con la reducción de residuos, el reciclaje y la reutilización para garantizar un futuro sostenible ya que la isla es un territorio limitado en el que la gestión de residuos es uno de los grandes retos ambientales que tiene por delante".

El conseller ha insistido en la importancia de aplicar las tres erres desde el origen "hogares, comercios, hoteles y restaurantes" para reducir la presión sobre el sistema insular y ha alertado sobre que "los vertidos incontrolados en bosques o en el mar siguen siendo un problema grave", recordando en este sentido que "existen contenedores específicos para cada fracción y que tirar residuos en el bosque o al mar no solo es incívico sino que es sancionable". Incluso, ha incidido en que "reducir, reutilizar y reciclar no es opcional sino imprescindible para tener una isla sostenible y una convivencia sana".

Por ello ha incidido en "la necesidad de concienciar tanto a residentes como a visitantes" y ha explicado "que la fracción orgánica es clave para mejorar la gestión insular ya que representa entre el 30% y el 40% del contenido del contenedor gris y entre el 40% y el 50% de lo que llega al vertedero de Ca na Putxa" y al mismo tiempo ha recordado que esta fracción "puede transformarse en energía y compost útil para el campo, por lo que su correcta separación es esencial para alargar la vida útil del vertedero".

Por otro lado, Andrés Roselló ha destacado las campañas educativas impulsadas por el Consell, "con actividades en polideportivos y eventos familiares para enseñar a reciclar de forma lúdica" y ha avanzado en que "Ibiza trabaja en un plan de choque para la reducción de residuos, en coordinación con los ayuntamientos y con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible" y que la isla "ya prepara la transición hacia el envío de residuos a Mallorca cuando Ca na Putxa alcance su límite".