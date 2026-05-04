Josep Lluis Joan: "Això sí, és d’Eivissa busca impulsar el producto local y facilitar su identificación en los comercios de la isla"

El técnico de promoción agroalimentaria del Consell d'Eivissa, Josep Lluis Joan, ha pasado por Onda Cero para detallar el relanzamiento de la campaña 'Això sí, és d’Eivissa' que tiene como objetivo "impulsar el consumo de producto local y facilitar su identificación en los comercios de la isla".

Según Joan, la iniciativa nació en plena pandemia del coronavirus "como respuesta a la necesidad de dar salida a la producción local ante la caída del turismo y en un momento complicado", y desde el primer momento "ha tenido continuidad porque ha funcionado muy bien".

En este sentido, uno de los pilares del proyecto es la implantación de etiquetas identificativas en tiendas y supermercados, que permiten a los consumidores reconocer de forma clara el origen de los productos. Estas etiquetas varían según el tipo de alimento, incluyendo distinciones para productos frescos, ecológicos o cárnicos con el objetivo de "hacer más visible el producto de aquí y evitar confusiones en la compra" y, según el técnico del Consell, "la acogida por parte del sector comercial ha sido positiva ya que muchos comercios siguen utilizando las etiquetas y nos piden más al comprobar que el consumidor busca este tipo de producto, sobre todo frutas, hortalizas y productos frescos".

Además, la campaña ha ampliado su alcance con acciones en redes sociales y la creación de contenido audiovisual ya que a través de plataformas como YouTube, se difunden recetas, entrevistas y contenidos divulgativos que ponen en valor tanto el producto como a los productores locales y que buscan, según Josep Lluis Joan, "no solo mostrar el alimento, sino todo lo que hay detrás, como el campo, el trabajo y el impacto en el territorio".

Por último, Joan también ha incidido en la importancia de recuperar hábitos como la cocina en casa asegurando que "cocinar con producto local es cuidar la salud y mantener la cultura gastronómica" y defendiendo "el valor de los alimentos frescos frente a los procesados".