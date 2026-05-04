El Consell de Ibiza relanza la campaña “Això sí, és d’Eivissa” para impulsar el consumo de producto local

El Consell Insular de Ibiza ha presentado en la finca de Can Marines el relanzamiento de la campaña 'Això sí, és d’Eivissa', una iniciativa destinada "a identificar y promocionar el producto fresco de la isla en los comercios, facilitando su reconocimiento por parte de los consumidores justo cuando arranca la temporada de máxima producción agrícola".

La campaña nació durante el confinamiento por el coronavirus con el objetivo de apoyar al sector primario en un momento de caída de la demanda turística, y desde entonces ha tenido una gran acogida entre la ciudadanía, "permitiendo visibilizar a los productores locales y poner en valor su trabajo, acompañándose de la difusión de recetas tradicionales de temporada para fomentar una alimentación basada en productos frescos y de proximidad".

Carteles identificativos de la campaña 'Això sí, és d’Eivissa' | Redacción

No en vano, 'Això sí, és d’Eivissa' ha contado hasta ahora con un sistema de colores para diferenciar los productos – blanco para el producto hortícola convencional y el verde para el producto ecológico –, y a ello se suma ahora el rojo para la carne fresca y el azul para productos del mar "con la intención de llegar también a carnicerías y pescaderías, respondiendo a la demanda del sector comercial".

Al mismo tiempo, este año la campaña da un paso más con la creación de perfiles en Instagram y Facebook, "donde se difundirá el calendario de temporada y se dará visibilidad a productores, elaboradores y comercios" y en Youtube, "donde se ha creado un canal con vídeos de recetas y visitas a explotaciones locales, reforzando los tres ejes de la iniciativa y que son producto de Ibiza, tradición y cocina".

Presentación de la campaña Carteles identificativos de la campaña 'Això sí, és d’Eivissa' con Vicent Marí en el centro | Redacción

Y en este sentido, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha destacado que "esta campaña es una herramienta fundamental para seguir apoyando a nuestro sector primario, poniendo en valor la calidad de los productos de Ibiza y facilitando que el consumidor los identifique y los elija" y por ello ha animado a productores y comercios a sumarse a esta iniciativa, que "refuerza nuestra identidad, dinamiza la economía local y garantiza el futuro del campo y del mar de Ibiza" y asegurando "que consumir producto local no es solo una cuestión de calidad y proximidad, sino también de sostenibilidad y compromiso con el territorio.