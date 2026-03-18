José Raya: "Con nuestros márgenes tan ajustados, la subida del precio del combustible está provocado que ya se trabaje con pérdidas"

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ibiza y Formentera, José Raya, ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el sector no descarta comenzar paros a partir del próximo lunes 23 de marzo "si no se concretan ayudas al combustible" ya que, según sus palabras, las empresas "trabajan con márgenes muy ajustados que no pueden absorber el incremento de un precio del combustible que ha provocado que ya incluso, hace días se esté trabajando con pérdidas".

En este sentido, las ayudas planteadas —con una cuantía fija por vehículo y descuentos por litro— son vistas por Raya "como un alivio insuficiente, aunque necesario para evitar el colapso inmediato" y es que a esta situación económica se suma un problema estructural con otro tipo de problemas "como la falta de personal desde hace años por las condiciones laborales y las dificultades del día a día, especialmente en zonas industriales saturadas y con escasas facilidades".

Imagen de un camión de reparto | Redacción

Además, el contexto internacional tampoco ayuda ya que la tensión en Oriente Medio "está encareciendo los costes logísticos y los fletes marítimos, lo que repercute directamente en una isla altamente dependiente del exterior como Ibiza", ni tampoco el problema de infraestructuras que sufre la isla. Según Raya, "los polígonos industriales ni sus accesos han crecido en décadas, mientras que el volumen de mercancías se ha multiplicado como demuestra que hoy llegan a la isla hasta cuatro veces más camiones que hace 25 años, provocando situaciones diarias de colapso, dificultades para aparcar o realizar repartos y una creciente frustración en el sector".

Tanto que, según ha asegurado, "con las condiciones que trabajan los transportistas en Ibiza es casi un milagro que la mercancía llegue a tiempo, y eso es algo de lo que la gente no es consciente, ya que si lo vieran casi darían las gracias".

Por todo ello, el presidente de los transportistas pitiusos ha reclamado "soluciones urgentes que se reflejen en mejoras en infraestructuras, más suelo industrial y medidas que garanticen la viabilidad de un servicio que, cuando falla, paraliza completamente la isla".