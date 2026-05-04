José Luis Benítez: "Los openings son un fenómeno mundial que genera enormes beneficios a todos los sectores económicos de Ibiza"

José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, ha repasado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera como han ido los openings de la grandes discotecas, en un fin de semana largo de finales de abril que ha dejado cifras muy positivas para distintos sectores económicos de la isla.

Tanto que Benítez ha confirmado que el sector ha vivido "un fin de semana muy bueno", con aforos prácticamente completos y sobre todo "sin incidentes relevantes" y que por ello, desde Ocio de Ibiza "se prevé una temporada muy similar a la del año pasado" aunque siempre pendientes de ver "cómo la evolución de las recientes guerras cerca de Ibiza pueden provocar un encarecimiento del transporte que afecten a las reservas de última hora de muchos turistas".

Al mismo tiempo, ha destacado como los openings han atraído a turistas "británicos, españoles, italianos como ya es habitual y holandeses y franceses que han subido en estos últimos tiempos" consolidando según sus palabras "el carácter global de un evento que tiene un impacto que va mucho más del ocio nocturno ya que acaba beneficiando a hoteles, comercios, taxis o restauración".

Por último, en materia laboral, Benítez también ha reconocido que el sector "sigue generando mucho empleo, especialmente entre jóvenes y estudiantes", aunque también ha vuelto a poner de relevancia "una alarmante falta de vivienda que dificulta la contratación de personal cualificado" y es que según sus palabras, "si un trabajador no está a gusto, eso se nota en el servicio que se ofrece al cliente".