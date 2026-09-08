José Javier Marí Noguera: "En ocasiones nos olvidamos un poco de la importancia del pequeño comercio en la economía, el empleo y la vida de nuestros barrios"

El presidente de PIMEEF Comercio, José Javier Marí Noguera, ha pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para presentar la nueva campaña de bonos de Som Comerç, impulsada junto al Consell d’Eivissa, y en la que se pone a disposición de las familias 5.000 bonos de 10 euros de descuento para compras mínimas de 20 euros, con una inversión de 50.000 euros, y así ayudar a las familias y al pequeño comercio en estas fechas tan señaladas.

Marí Noguera ha explicado que los descuentos pueden obtenerse a través de la aplicación de Som Comerç y utilizarse en alrededor de 60 establecimientos adheridos, "entre ellos papelerías y tiendas de ropa, calzado, complementos o material deportivo", y que la primera fase permanecerá activa hasta mediados de octubre y, que si todavía quedan bonos disponibles, se ampliará hasta finales de mes.

Cartel de la campaña Som Comerç 2026 | Redacción

En este sentido, el presidente de PIMEEF Comercio ha destacado el doble objetivo de la iniciativa, "por un lado aliviar los gastos de las familias durante la vuelta al cole y por otro llevar parte de esas compras al comercio de proximidad ya que cuesta mucho mantener las tiendas abiertas teniendo en cuenta las dificultades que hay para competir con grandes cadenas y plataformas digitales".

Por ello, más allá de animar a los vecinos y residentes que participen en la campaña y "den vida a los comercios que tanto hacen por los barrios de las ciudades", también ha pedido "un marco normativo más adaptado a los pequeños negocios y una reducción de la burocracia ya que hoy en día está todo pensado en grande y nos olvidamos un poco de todo del pequeño comercio y de su importancia en la economía, el empleo y la vida de las ciudades".