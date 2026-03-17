José Guasch: “Las tradiciones relacionadas con Semana Santa no se heredan sino que se cuidan y se defienden”

El Puig de Missa de Santa Eulalia, uno de los enclaves más emblemáticos de Ibiza, se convierte durante cada Semana Santa en un escenario de celebración y memoria gracias al trabajo que lleva desarrollando desde hace 30 años la Asociación Cultural Puig de Missa.

José Guasch, su presidente y también Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo Nazareno, ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que a lo largo de estas tres décadas han conseguido "recuperar, mantener y potenciar una tradición que dejó de celebrarse en los años 70 y que un grupo de jóvenes decidió rescatar en los años 90".

Imagen de la procesión del Santo Encuentro, una de las más famosas de Santa Eulària | Redacción

Y todo ello en unos inicios que fueron fáciles porque partieron prácticamente desde cero, "sin recursos ni infraestructura" y que acabó saliendo adelante "gracias al esfuerzo colectivo y al apoyo del pueblo" y consiguiendo que, con el paso de los años, hayan ampliando los actos y las cofradías, se hayan restaurado pasos y se hayan incorporando nuevas iniciativas como el vía crucis viviente o la estación de la Esperanza.

Gracias a ello, la Semana Santa en Santa Eulalia "es una cita consolidada que combina tradición, devoción y también atractivo turístico" y por ello Guasch también ha puesto en valor el entorno del Puig de Missa, "cuya imagen durante las procesiones se ha convertido en uno de los momentos más especiales para vecinos y visitantes".

Sin embargo, no todo son buenas noticias y es que desde la asociación se ha reconocido "la dificultad para atraer a jóvenes que continúen con el relevo generacional" y por ello han impulsado "campañas en redes sociales con el objetivo de implicar a nuevas generaciones y garantizar la continuidad de una celebración que no solo se hereda, sino que se construye entre todos".