José Bautista: “Detrás de cada menor que llega hay una historia de falta de oportunidades, corrupción o conflictos armados en sus países de origen"

El aumento de la llegada de pateras a las costas de Ibiza y Formentera en los últimos meses así como el fenómeno de la migración ha sido analizado en Onda Cero por el prestigioso periodista de investigación José Ballester, experto en la materia y autor de numerosos artículos en medios de todo el mundo y en la Fundación PorCausa.

En este sentido, Bautista ha asegurado que esta llegada "no un fenómeno nuevo ni aislado, sino la consecuencia directa de las políticas migratorias aplicadas en los últimos años" y es que según sus palabras, "el refuerzo de controles en rutas tradicionales, como Canarias o el Estrecho de Gibraltar, ha provocado un desplazamiento de los flujos hacia otras zonas, como Baleares, donde cada vez es más habitual ver embarcaciones procedentes de Argelia o incluso de Túnez".

Al mismo tiempo, ha insistido en que esta dinámica "responde a un patrón que se repite desde hace años y es que cada vez que se intenta bloquear una ruta, la migración se redirige hacia otra más peligrosa, provocando que no se frenen los los movimientos sino que se hagan más arriesgados" y por ello, a su juicio, esta estrategia "no solo resulta ineficaz, sino que incrementa el sufrimiento de las personas migrantes, eleva el gasto público en control fronterizo y fortalece las redes que se lucran con el tráfico de personas".

Menores que hacen viajes que duran años para ayudar a sus familias

Por otro lado, Bautista también ha puesto el foco en el aumento de menores no acompañados que llegan a las islas en un fenómeno que preocupa especialmente a las administraciones. Una llegada que, según ha explicado, "llevan detrás historias marcadas por la falta de oportunidades, la corrupción en los países de origen, los conflictos armados o incluso el impacto del cambio climático en sectores como la pesca y que provocan que muchos de estos jóvenes emprendan viajes que pueden durar años con la intención, en muchos casos, de ayudar a sus familias, y por eso lo primero que quieren al llegar es conseguir un teléfono para decirle a su madre que están vivos".

Mientras, también ha desmontado algunas percepciones extendidas en la sociedad, "como la idea de que España es siempre el destino final" ya que "es solo una etapa dentro de rutas más largas hacia otros países europeos" y aunque ha criticado que las estadísticas oficiales "no siempre reflejan con detalle el origen de estas personas" si se ha observado un aumento de llegadas desde países como Mali, Senegal o Marruecos, muchos de ellos afectados por situaciones de inestabilidad o crisis estructurales.

El peligro del uso de las tecnologías en el control migratorio

Por último, Bautista ha tenido tiempo para abordar el creciente uso de tecnología en el control migratorio, desde sistemas biométricos hasta inteligencia artificial, y en este sentido ha alertado de que estas herramientas, "en manos de empresas privadas y en ocasiones sin suficiente control, pueden suponer una amenaza para los derechos fundamentales".

Y para ello, ha puesto como ejemplo "prácticas como la extracción de datos de teléfonos móviles sin autorización judicial o el uso de algoritmos en la toma de decisiones en frontera lo que abre un debate importante sobre transparencia, legalidad y garantías democráticas a pesar de que muchas se aceptan socialmente porque afectan a colectivos vulnerables, pero pueden sentar precedentes peligrosos" Y es que, según ha concluido, "cuando se tolera que los derechos no sean iguales para todos, se abre una puerta difícil de cerrar".