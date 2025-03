José Antonio Roselló: "La falta de personal provoca que muchas plantillas no se puedan completar"

El delegado de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), José Antonio Roselló, ha analizado en Onda Cero Ibiza y Formentera como se presenta la temporada de verano que está a la vuelta de la esquina y cuales son los problemas a los que se enfrenta el sector.

En este sentido, Roselló ha asegurado que se presenta una buena temporada "según lo que se ha podido comprobar en las ferias de Madrid, Londres o Berlín" y "a pesar de los nubarrones que llegan con las noticias económicas de Reino Unido o Alemania ya que vivimos una época donde se apuesta más por las alternativas que por los gastos en productos materiales".

Sin embargo ha vuelto a alertar sobre el problema de la falta de personal en todos los sectores y "que aunque se está dando en Europa, España, Baleares e Ibiza es mucho más grave en las Pitiusas al verse agravado por el problema de la falta de vivienda y que está provocando en muchos casos no se puedan completar las plantillas".

Un problema que Roselló no ha achacado únicamente al alquiler turístico ilegal "sino por la normativa del Gobierno de España que a nivel nacional está consiguiendo retraer a los propietarios para que no saquen vivienda al mercado de oferta de alquiler", y al mismo tiempo no se ha mostrado partidario de que sean las empresas las que busquen viviendas para los empleados "ya que la casuística es muy distinta para cada uno, porque todos el mundo tiene derecho a vivir de la mejor manera posible y porque sobre todo falta oferta para hacerlo posible».