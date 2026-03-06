Jorge Nacher: “Hay que seguir inculcando a los jóvenes que continúen trabajando por la igualdad”

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un amplio programa de actividades que se desarrollará durante varias semanas porque tal y como ha explicado el concejal de Igualdad, Jorge Nácher, en una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, "el 8 de marzo representa una jornada para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres y para recordar el camino recorrido en la conquista de derechos".

En este sentido, Nacher ha defendido "la importancia de centrar el mensaje en el respeto, la igualdad y los derechos humanos" y por eso ha destacado que el programa preparado por el Ayuntamiento incluye actividades culturales, deportivas y educativas dirigidas a distintos públicos como exposiciones bibliográficas en la biblioteca municipal, una caminata con motivo del 8M, charlas, conferencias y la proyección de un documental procedente del Consell de Ibiza. Además, una de las novedades de este año será una conferencia sobre derechos laborales y protección social de la mujer, impartida por la jueza de la jurisdicción social Cristina Costa, "con el objetivo de profundizar en los avances y retos pendientes en el ámbito laboral".

Al mismo tiempo, el concejal portmanyí ha subrayado "la necesidad de implicar especialmente a los jóvenes en esta causa, ya que muchas veces pueden dar por conseguidos derechos que han sido fruto de décadas de lucha" y por eso ha destacado que el consistorio programa charlas y actividades educativas en centros escolares "para explicar la evolución histórica de la igualdad y fomentar valores de respeto".

Incluso, Nacher ha recalcado que se está trabajando en el impacto de las redes sociales en la percepción de las relaciones y la igualdad con nuevas charlas y acciones de sensibilización dirigidas tanto a jóvenes como a familias y docentes y al mismo tiempo ha puesto ha puesto en valor la colaboración entre el consistorio y las asociaciones y colectivos locales en la organización de las actividades del 8M y para recordar que "aunque en los últimos años se han producido avances importantes en materia de igualdad es necesario seguir trabajando para consolidar estos logros y continuar avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria".