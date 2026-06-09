Jordi Grivé: "Ibiza busca avanzar hacia un modelo de ciclo del agua cerrado clave en una isla con recursos hídricos limitados"

El Ayuntamiento de Ibiza sigue trabajando para mejorar el medioambiente de la ciudad gracias a dos proyectos que están siendo financiados por el Impuesto de Turismo Sostenible y que ha explicado en Onda Cero el concejal de Gestión Ambiental de la ciudad, Jordi Grivé.

Concretamente consisten en unos trabajos que buscan reducir las infiltraciones de agua de mar en la red de saneamiento de la zona de Talamanca y el puerto y en la construcción de un nuevo tanque de tormentas que se ha concluido ya en Platja d’en Bossa con una infraestructura de 1.000 m³ destinada a minimizar inundaciones y mejorar la calidad del agua en episodios de lluvia intensa.

En este sentido, Grivé ha explicado que en el caso del sellado de infiltraciones "es un proyecto muy novedoso, orientado a evitar que el agua salada entre en el alcantarillado y llegue a la depuradora ya que dificulta su tratamiento y aumenta el consumo energético" y que para ello se han inspeccionado decenas de pozos con sensores y robots, "identificando 24 puntos prioritarios donde se llevarán a cabo la sustitución de tuberías dañadas, el sellado con resinas y la instalación de una funda interior mediante tecnología sin zanja con la intención de que el agua llegue en las mejores condiciones para poder reutilizarla en riegos y baldeos".

Esta fase, "con la que se pretende avanzar hacia un modelo de ciclo del agua cerrado que sea clave en una isla con recursos hídricos limitados", se ha llevado a cabo en la zona de Talamanca y después del verano llegará al puerto de Ibiza, "donde se han detectado pozos y conducciones afectadas por la proximidad al nivel freático que requerirán obra civil tradicional que se llevará a cabo fuera de la temporada turística".

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Por otro lado, con respecto al funcionamiento del primer tanque de tormentas del municipio, situado en Platja d’en Bossa, Grivé ha explicado que "estará conectado a la red de pluviales y diseñado para amortiguar grandes avenidas de agua ya que lamina la primera escorrentía y la más contaminada y la deriva al alcantarillado, evitando vertidos al mar y reduciendo el riesgo de inundaciones".