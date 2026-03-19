Isabel Castellar: "Sant Josep celebra su día grande con tradición, música y actividades para todas las generaciones."

"Sant Josep celebra su día grande con tradición, música y actividades para todas las generaciones."

El municipio de Sant Josep vive este 19 de marzo su jornada más emblemática con motivo de las fiestas patronales, una celebración marcada por la tradición, la convivencia y una amplia programación cultural que se extenderá hasta finales de mes. Así lo explicó la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, quien destacó el carácter inclusivo de unas fiestas pensadas para todos los públicos.

“Tenemos un programa enfocado a todas las generaciones, grandes, pequeños y medianos”, señaló Castellar, subrayando el esfuerzo del Ayuntamiento por ofrecer actividades que permitan disfrutar tanto a familias como a jóvenes y mayores.

El día grande de Sant Josep incluye los actos más tradicionales, como la misa, la procesión y el baile folclórico, acompañados de degustaciones típicas como las orelletes. Además, la jornada se completa con propuestas culturales y de ocio, entre ellas actuaciones musicales, actividades infantiles y un espectáculo de humor. Como broche final, un video mapping sobre la fachada de la parroquia pondrá el toque visual a la celebración nocturna.

Más allá del 19 de marzo, el programa festivo se prolonga hasta el 28 de marzo, con una agenda cargada de eventos. Entre ellos destaca la recuperación de uno de los grandes referentes culturales del municipio: el festival San Pepe Rock, cuya vuelta ha sido recibida “con muchísimo cariño” por parte de los vecinos.

Como novedad, la concejala avanzó la organización de una exposición conmemorativa: “40 años de rock en el pueblo de Sant Josep”, que permitirá a residentes y visitantes recorrer la historia musical del municipio a través de imágenes y paneles informativos. “Podrán ver de dónde venimos y hacia dónde vamos”, explicó.

Castellar también quiso poner en valor el arraigo musical del municipio, recordando que Sant Josep ha sido uno de los pueblos pioneros en la escena musical de la isla, un rasgo que forma parte de su identidad cultural.

Las fiestas patronales mantienen, además, su esencia como punto de encuentro social. “Es un día para reencontrarte con la gente, con los amigos y la familia”, destacó la edil, remarcando el carácter cercano y comunitario de la celebración.

Por último, desde el Ayuntamiento se ha lanzado una invitación abierta a toda la ciudadanía de Ibiza para sumarse a los festejos, que combinan tradición y modernidad en un ambiente festivo consolidado. “Invitamos a todo el mundo a venir y disfrutar de unas fiestas preparadas con mucho cariño”, concluyó Castellar.