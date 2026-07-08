Isabel Castellar: "Las fiestas de Es Cubells tienen mucho sentimiento porque están muy unidas a la cultura y a la tradición del pueblo"

Es Cubells se prepara para celebrar del 10 al 19 de julio sus tradicionales Festes del Carme con un programa que volverá a reunir a vecinos y visitantes alrededor de la música, la cultura popular, el deporte y las tradiciones y que, según ha explicado en Onda Cero, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, "están repletas de sentimiento porque están muy unidas a la cultura y a la tradición del pueblo".

De hecho, la programación comenzará con el pregón de María Tur, de Can Pep Bergeret, "manteniendo la tradición de dar protagonismo a vecinos que permiten recordar cómo se vivían antiguamente las fiestas y transmitir la historia del pueblo a las nuevas generaciones" y después, un año más, destaca el día grande que se celebrará el 16 de julio, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen "y que incluirá la tradicional misa, la procesión, el convite popular y la participación del grupo folclórico de Sant Josep".

Isabel Castellar con los vecinos y organizadores de las Festes de Es Cubells durante la presentación del programa | Redacción

Al mismo tiempo, Isabel Castellar ha explicado que el programa ha sido posible "gracias a la colaboración de la asociación de vecinos porque ellos son los que realmente saben lo que les gusta a los vecinos y turistas que acuden al pueblo" y que por ello el programa se completa con actividades para todas las edades, propuestas infantiles, teatro protagonizado por jóvenes de Es Cubells, conciertos y la quinta edición del Carmen Rock, "que contará con diferentes grupos y un tributo a Extremoduro".

Por último, la concejala ha recordado que las celebraciones terminarán el 19 de julio "con la inauguración del renovado itinerario del padre Palau, situado en la zona posterior de la iglesia y concebido para acercar a vecinos y visitantes la historia vinculada a este enclave".