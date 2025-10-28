Ibiza reduce la saturación turística gracias a la eliminación de plazas ilegales

El vicepresidente del consell insular d'Eivissa, Mariano Juan, responsable de la lucha contra el intrusismo, hoy ha lanzado un dato importante en la programación especial de Onda Cero Illes Balears realizada desde Ibiza.

El conseller insular de Turismo ha insistido en que la isla de Ibiza ha conseguido reducir la presión humana diaria en 2.000 personas, "turistas que han dejado de venir" porque antes se alojaban en alojamientos ilegales, según ha explicado en el programa 'Más de uno Illes Balears en la Onda', emitido desde la sala de plenos del cosnell d'Eivissa.

Los datos, por tanto, hablan por sí mismos, el consell d'Eivissa ha eliminado más de 2.800 anuncios ilegales de alquiler turístico en las principales plataformas comercializadoras que se corresponden con más de 14.500 plazas. "Son camas que ya no están en el mercado", recalca Mariano Juan en los micrófonos de Onda Cero.

Asimismo, "unas 7.000 personas al día han dejado de alojarse en alquiler ilegal, pero 5.000 han pasado a la oferta reglada", calcula Mariano Juan, con lo que la isla de Ibiza ha dejado de recibir a 2.000 personas de media cada día en lo que va de año, según las cuentas del consell insular.