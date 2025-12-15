Gema Marí: "Aumentamos los presupuestos para mejorar la vida de vecinos y colectivos más vulnerables"

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado durante la mañana del 15 de diciembre un presupuesto para el próximo 2026 de casi 99 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior.

Una cantidad que, según ha explicado en Onda Cero, la concejala de Recursos Económicos y primera teniente de alcalde, Gema Marí, irá destinado "principalmente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la atención a los colectivos más vulnerables".

En este sentido, Marí ha explicado que "las partidas de servicios sociales aumentan un 10%, alcanzando los 7,4 millones de euros", mientras que la limpieza y recogida de residuos seguirá siendo el área de mayor gasto, "con más de 14,5 millones". Además, ha insistido en que "se ha logrado estabilizar el gasto corriente y consolidar la implantación del segundo tramo de la carrera profesional del personal municipal, con un coste de 1,8 millones de euros".

Por otro lado, entre las inversiones destacadas para 2026, la concejala de Ibiza ha destacado "la financiación de 11,6 millones de euros para proyectos relacionados con educación, cultura y vivienda", entre ellos, "la finalización del centro de bajas exigencias Es Gorg, la ampliación del centro cultural Can Ventosa, la ampliación de la red de carriles bici, la regeneración de calles y plazas como Compte Roselló o Sa Colomina, y la promoción de viviendas para jóvenes en el marco del programa Ibiza Habita".

El presupuesto se aprobará este jueves en el último Pleno Municipal del año, y marcará la hoja de ruta económica de la ciudad para 2026.