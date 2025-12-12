Lolo Ruiz: "Ver las caras iluminadas de los mayores es un regalo para todos"

El taxista de la ciudad de Ibiza Lolo Ruiz ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar en qué consistirá la nueva edición de la iniciativa solidaria Un Nadal, un somriure por la que 130 usuarios de residencias de mayores Ibiza Reina Sofía, Cas Serres y Sa Residència disfrutarán entre el 18 y el 20 de diciembre de las luces y la ambientación navideña.

Se trata de un proyecto impulsado por el sector del taxi de la isla, apoyado por el Ayuntamiento de Ibiza, el Consell d'Eivissa, y l'Associació de Voluntaris d’Eivissa y que, según ha explicado Ruiz, "moviliza entre 30 y 40 taxis adaptados para llevar a todos estos mayores durante un rato muy bonito, porque muchas de estas personas no tienen familiares y esta experiencia les permite salir de lo cotidiano y disfrutar del espíritu navideño".

Un momento de la presentación oficial de Un Nadal, un somriure | Redacción

Los taxis recorrerán las calles principales de las ciudades de Ibiza, pero también saliendo de las residencias de Sant Antoni y Santa Eulària, las de estos dos municipios, "deteniéndose además en puntos donde los mayores pueden disfrutar de chocolates y churros antes de continuar el paseo".

Todo ello, según ha explicado Lolo Ruiz, en una iniciativa que "implica una coordinación compleja con residencias y voluntarios" pero que es tremendamente satisfactoria tanto para los mayores como para los taxistas "produciéndose un empate técnico para valorar quien disfruta más porque todos nos emocionamos con sus sonrisas y aprendemos muchísimo llevándolos en nuestros vehículos".