Toni Guasch: "Los nuevos robots no sustituyen al personal de la restauración sino que lo ayudan"

Hoy en Más de Uno Ibiza y Formentera hemos viajado con nuestro micrófono verde hasta las instalaciones del Centre Bit de Sa Coma para conocer las jornadas dedicadas a las soluciones de robótica profesional y la automatización de procesos, organizada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, la Fundació Bit y Ibosim Robotics.

El encargado de impartirlas ha sido Toni Guasch, Técnico en equipos electrónicos de consumo y destacado experto de la compañía pitiusa, y quien ha explicado "que los nuevos robots logísticos y colaborativos permiten transportar cargas, entregar platos, realizar marketing o tareas de producción, liberando al personal de labores repetitivas y pesadas".

Dos de los robots que se han presentado hoy | Redacción

Algo que permite, según sus palabras, "que las personas puedan centrarse en la atención al cliente y en tareas de mayor valor, mientras el robot se encarga de lo ergonómicamente dañino".

Entre los modelos presentados destacan robots runners para restaurantes, que llevan los platos del interior a la terraza, y brazos colaborativos industriales que automatizan procesos de alimentación de máquinas, encajado y paletizado, sin necesidad de vallados de seguridad, y para todos ellos, según ha explicado Guasch, "la programación e integración de estos robots requiere diseño e ingeniería, incluyendo la adaptación a ascensores y carritos móviles".

Sobre la inversión, Toni Guach ha señalado que, aunque los robots profesionales no son económicos, "se enfocan en rentabilidad y retorno de inversión, a menudo menor a nueve meses".