Francesc Fiol: “El acceso a la vivienda es el principal problema estructural de Ibiza y Formentera”

El presidente del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), Francesc Fiol, ha destacado que Ibiza y Formentera son las islas con mayor crecimiento económico del archipiélago, con una aportación que roza el 15 % del PIB balear. Lo ha señalado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero, con motivo de la presentación de la memoria anual del CES.

Según Fiol, durante 2024 la economía pitiusa ha mantenido un ritmo de expansión notable, alcanzando los 6.000 millones de euros de producto interior bruto. Aunque el número de turistas ha bajado ligeramente, la estancia media y el gasto por visitante han aumentado, lo que ha permitido compensar la caída y alcanzar un récord de más de 23 millones de pernoctaciones.

El presidente del CES ha subrayado que el modelo turístico de Ibiza y Formentera atrae cada vez a un visitante de mayor poder adquisitivo, lo que refuerza la economía local. Sin embargo, ha advertido de que “el gran problema de las islas es el acceso a la vivienda”, una situación que calificó de “grave y estructural”.

Fiol explicó que en Ibiza se necesitarían hasta 60 años de vida laboral para pagar una vivienda, el doble que la media nacional, destinando un 30 % de la renta disponible. “La dificultad para acceder a la vivienda impide la emancipación de los jóvenes y condiciona la vida familiar y el consumo”, lamentó.

Sobre posibles soluciones, Fiol defendió que “limitar los precios del alquiler no resolvería el problema”, ya que podría reducir la oferta disponible. En su lugar, abogó por más vivienda pública, más suelo disponible y una mayor agilidad en los trámites administrativos.

El informe del CES también refleja un fenómeno demográfico significativo: más del 60 % de los residentes en Ibiza han nacido fuera de Baleares, y la población extranjera ya supera el 26 %, llegando a ser mayoritaria en algunos municipios. “Son datos que invitan a reflexionar sobre el modelo social y económico de las islas”, apuntó Fiol.

Finalmente, el presidente del Consell Econòmic i Social recordó que la memoria no opina, sino que ofrece una radiografía precisa de la situación de las Islas Baleares para que las administraciones tomen decisiones basadas en datos reales.

“La memoria es una fotografía de cómo estamos. A partir de ahí, debemos ser conscientes de la realidad y actuar para mejorarla”, concluyó Fiol.