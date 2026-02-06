Fran Torres: "El Carnaval de Ibiza cada vez une a más ibicencos en torno a sus tradiciones"

Fran Torres, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, ha pasado por los estudios de Onda Cero para detallar el programa del Carnaval 2026 compuesto por cinco días de actividades, una temática inspirada en el Carnaval de Brasil y "una apuesta clara por la participación familiar, infantil, adulta e inclusiva".

Concretamente, Torres ha explicado que las actividades comienzan el jueves 12 de febrero con la celebración del Dijous Llarder con un musical infantil en Vara de Rey, seguido del tradicional concurso de Mariol·los "convertido en una las tradiciones más queridas" y la clásica tortilla gigante con 800 raciones gratuitas.

Después, el viernes 13 será el turno del musical Más que princesas y de las chirigotas de Cádiz, que regresan tras el éxito del año pasado con un nuevo espectáculo humorístico, mientras que el sábado se vivirá el día grande, con actividades por la mañana en Platja d’en Bossa con castillos hinchables, actuaciones y photocall y por la tarde con la gran Rúa que prevé concentrar a más de mil participantes entre colegios, academias de danza, asociaciones y grupos privados y que tras recorrer las calles del centro de Ibiza acabará en el Paseo Vara de Rey donde habrá una gran fiesta con música, premios y una torrada popular gratis para los 800 primeros asistentes.

Finalmente, el domingo llegará el bingódromo solidario a beneficio de ADDIF y un concierto de la Banda Sinfónica y el miércoles 18 de febrero se cerrará la programación con el tradicional Entierro de la Sardina, organizado por la Asociación Es Clot y que incluirá desfile, música y una gran sardinada popular.

Por último, Fran Torres ha recordado que las inscripciones para participar en la Rúa siguen abiertas hasta el lunes 9 de febrero y que este año se repartirán 22.000 euros en premios, destacando especialmente "la creciente implicación de los barrios y el carácter familiar, alegre y diverso de una fiesta que cada vez une a más ibicencos en torno a sus tradiciones".