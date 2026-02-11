Formentera más cerca de hacer historia después que el Congreso inicia la reforma para que la isla tenga senador propio

El espacio Formentera al día de este 11 de febrero en Más de Uno Ibiza y Formentera se hace eco de la jornada histórica para la isla que se vivió un día antes en el Congreso de los Diputados de España donde se dio luz verde al inicio de la reforma constitucional que permitirá que Formentera cuente, por primera vez, con un senador propio después de que siga siendo la única isla del Estado sin ello, pese a tener instituciones propias y una realidad territorial muy diferenciada.

La toma en consideración de la modificación del artículo 69.3 de la Constitución ha recibido un amplio respaldo político, con la única oposición de VOX, que lo considera un gasto innecesario, y las reservas del Partido Popular, y por ello la iniciativa, que ha sido impulsada por el Parlament balear, fue defendida en Madrid por Llorenç Cordoba, expresidente insular y miembro del Grupo parlamentario mixto, Cristina Gil, del partido Popular, y Pilar Costa del PSIB, para Formentera

Además, una amplia comitiva institucional encabezada por el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, ha seguido la sesión desde Madrid, y allí el propio presidente ha valorado positivamente el resultado de esta propuesta que aún tiene que continuar con su tramitación en las Cortes Generales, con el debate de enmiendas y los pasos habituales.

Formentera.eco, movilidad y pesca recreativa

En materia de movilidad, Baleària ha propuesto un cupo único de vehículos para corregir lo que considera una discriminación hacia el transporte marítimo. El Consell, por su parte, no valorará aún la iniciativa y continúa analizando las 16 propuestas recibidas dentro del proceso participativo del Formentera.eco, que esta semana celebró su primera reunión sectorial.

Por otro lado, PSIB-PSOE también ha presentado sus aportaciones al nuevo modelo de transporte público, centradas en horarios adaptados, intermodalidad, vehículos sostenibles y mejoras para usuarios con movilidad reducida, y en el ámbito medioambiental, la Asociación de Pescadores Recreativos rechaza las acusaciones del GOB y defiende su compromiso con la protección marina, proponiendo incluso ampliar zonas de reserva integral y una reunión con el grupo ecologista para aclarar discrepancias.

Mientras, en política local, el Partido Popular de Formentera ha convocado su Congreso ordinario para el 15 de marzo, con el objetivo de renovar su Junta Insular y en infraestructuras el Consell ha anunciado el cierre temporal del parque infantil de es Pujols por trabajos contra la procesionaria y por riesgo de caída de ramas tras los recientes episodios de viento.

Carnaval el domingo, exposición y fútbol

La agenda cultural tiene como cita más destacada la rúa de Carnaval que se celebra este domingo por las calles de Sant Ferran desde las once de la mañana y hasta las dos de la tarde con la participación de carrozas y comparsas, la batucada Bloco Colubraria, Padjesa y DJ Javi Box para amenizar la fiesta que comenzará en el Espai Cultural de Sant Ferran en torno a las dos de la tarde y las familias de sexto de primaria del CEIP Sant Ferran que harán una comida popular gratuita para quienes acudan disfrazados.

Este año los premios del Carnaval incluyen 200 y 150 euros para las categorías individuales adultas; 100 y 60 euros para las infantiles; 300 y 200 euros para parejas y familias; 400 y 250 euros para grupos; 500 y 350 euros para comparsas; y 950 y 650 euros para las carrozas.

Además, este jueves se inaugura en el Far de la Mola a partir de las 12,00 horas la exposición de dibujos de Xico Castelló Ferrer sobre pailebots y balandros de cabotaje que podrá disfrutarse hasta el 29 de marzo y en deportes, la SD Formentera empató 0-0 ante el Mallorca B en un partido muy igualado que mantiene al equipo vivo en la lucha por el play-off de ascenso. El próximo encuentro de los rojinegros será el domingo ante el Alcudia.