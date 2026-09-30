Fenix Sevilla by Vibra Hotels estrena su web y abre reservas para septiembre de 2027

La compañía ibicenca Vibra Hotels da un nuevo paso en su proyecto de expansión con la puesta en marcha, desde hoy, de la web oficial de Fenix Sevilla by Vibra, el futuro hotel de la compañía en Sevilla, que ya permite realizar reservas para estancias a partir de septiembre de 2027.

La apertura de Fenix Sevilla by Vibra supone un hito especialmente significativo para Vibra Hotels, al tratarse de su primer establecimiento fuera de las Islas Baleares y porque, además, el proyecto nace en un destino de enorme atractivo como Sevilla, una ciudad dinámica, abierta y en constante evolución y que ha acogido la llegada de Vibra Hotels con una excelente recepción.

Imagen del fabuloso rooftop del nuevo hotel Fenix Sevilla by Vibra | Redacción

El nuevo hotel estará ubicado en el histórico edificio de La Unión y el Fénix, en plena Plaza Nueva y frente al Ayuntamiento, y contará con 113 habitaciones combinando el carácter histórico del inmueble con un diseño contemporáneo inspirado en la esencia y la cultura sevillanas y por ello, entre sus principales atractivos destacarán su rooftop, con piscina y espacio gastronómico, desde el que los huéspedes podrán disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de del skyline de Sevilla, además de sus espacios de restauración y eventos y una zona de bienestar.

Imagen del interior del nuevo hotel Fenix Sevilla by Vibra | Redacción

Con este nuevo proyecto, Vibra Hotels traslada su experiencia en el sector hotelero a una de las ciudades más visitadas y vibrantes de España, iniciando una nueva etapa de crecimiento más allá de Baleares.

La web de Fenix Sevilla by Vibra ya está disponible en www.hotelfenixsevilla.com