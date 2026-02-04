Juan Antonio Prats: “Es un gran éxito mantener vivo tantos años un evento relacionado con el campo y las tradiciones pitiusas"

El gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Juan Antonio Prats, ha explicado en Onda Cero todo lo que rodea a la decimonovena edición del Sant Antoni Rural que se celebrará el domingo 8 de febrero, asegurando que se trata "de una cita que reivindica las raíces payesas, el trabajo agrícola y la vida comunitaria".
No en vano Prats ha puesto en valor que mantener vivo este evento después de tantos años "es posible gracias a la participación masiva de vecinos y visitantes" y por ello ha resaltado que llegará cargado de actividades tradicionales como ball pagès, mercado artesanal, torrada popular, música en vivo y sus dos pruebas Verro Kids y el Verro Olímpic, "que se han convertido en un fenómeno social como demuestran que este año están a punto de agotar inscripciones" y que llegan con novedades como un nuevo circuito y un cambio de horario "para dinamizar la jornada".
Al mismo tiempo, el gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, ha reflexionado sobre el estado del campo ibicenco, "marcado por la falta de relevo generacional y el abandono progresivo de tierras" y ha confirmado que "la cooperativa continúa apoyando a los jóvenes que quieren incorporarse al sector y defendiendo el producto local como pilar del territorio".
Y con respecto a las recientes lluvias, Prats ha asegurado "que el agua siempre es bienvenida por más que retrasen algunas siembras, porque son positivas para recuperar acuíferos y asegurar agua para todo el año", y sobre el acuerdo con el Mercosur ha señalado "que cualquier perjuicio al sector agrícola nacional termina afectando también a Ibiza donde se apuesta por priorizar el producto local y, después, el nacional".