Juan Antonio Prats: “Es un gran éxito mantener vivo tantos años un evento relacionado con el campo y las tradiciones pitiusas"

El gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Juan Antonio Prats, ha explicado en Onda Cero todo lo que rodea a la decimonovena edición del Sant Antoni Rural que se celebrará el domingo 8 de febrero, asegurando que se trata "de una cita que reivindica las raíces payesas, el trabajo agrícola y la vida comunitaria".

No en vano Prats ha puesto en valor que mantener vivo este evento después de tantos años "es posible gracias a la participación masiva de vecinos y visitantes" y por ello ha resaltado que llegará cargado de actividades tradicionales como ball pagès, mercado artesanal, torrada popular, música en vivo y sus dos pruebas Verro Kids y el Verro Olímpic, "que se han convertido en un fenómeno social como demuestran que este año están a punto de agotar inscripciones" y que llegan con novedades como un nuevo circuito y un cambio de horario "para dinamizar la jornada".

Un momento de la presentación del Sant Antoni Rural 2026 | Redacción

Al mismo tiempo, el gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, ha reflexionado sobre el estado del campo ibicenco, "marcado por la falta de relevo generacional y el abandono progresivo de tierras" y ha confirmado que "la cooperativa continúa apoyando a los jóvenes que quieren incorporarse al sector y defendiendo el producto local como pilar del territorio".

Y con respecto a las recientes lluvias, Prats ha asegurado "que el agua siempre es bienvenida por más que retrasen algunas siembras, porque son positivas para recuperar acuíferos y asegurar agua para todo el año", y sobre el acuerdo con el Mercosur ha señalado "que cualquier perjuicio al sector agrícola nacional termina afectando también a Ibiza donde se apuesta por priorizar el producto local y, después, el nacional".