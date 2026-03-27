La élite del atletismo nacional e internacional se vuelcan con la Ibiza Cursa Patrimoni 2026

La ciudad de Ibiza vuelve a convertirse este domingo 29 de marzo a partir de las 08.30 horas en el epicentro del atletismo popular con la celebración la Ibiza Cursa Patrimoni 2026, una prueba que ya se ha convertido en una de las citas más destacadas del calendario nacional.

Más de Uno Ibiza y Formentera la ha conocido con su micrófono verde en compañía de su organizador Adrián Arcos y el prestigioso atleta catalán Adel Mechaal, triple ganador y recordman actual de la prueba y uno de los cerca 1.500 corredores inscritos en una cantidad que, según sus organizadores, "consolida su crecimiento y su proyección internacional, atrayendo a participantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero".

Precisamente, Arcos ha explicado que este año la principal novedad de esta edición es el cambio de horario, ya que la prueba se disputará por la mañana mientras se está muy pendiente de las condiciones climatológicas. Eso sí, "el recorrido, de 10 kilómetros, mantiene su esencia con salida en la avenida de España y meta en el paseo de Vara de Rey, atravesando enclaves emblemáticos como el puerto y con Dalt Vila como telón de fondo".

Además, el nivel deportivo volverá a ser uno de los grandes atractivos, con la presencia de atletas destacados como el propio Mechaal, junto a otros nombres relevantes del panorama nacional e internacional, tanto a nivel masculino y femenino, por lo que desde la organización se confía "en que, si el tiempo acompaña, se puedan lograr grandes marcas en un circuito diseñado precisamente para favorecer la velocidad".

En este sentido, más allá de la competición, la Ibiza Cursa Patrimoni también refleja el auge del running como fenómeno social y deportivo y es que como asegura el propio Arcos "cada vez son más los grupos y aficionados que se suman a este tipo de eventos, combinando deporte, turismo y convivencia".