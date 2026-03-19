El drama de 80 trabajadores esenciales para la isla que viven en un asentamiento ilegal de Ibiza

Micrófono en mano, el equipo de Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado hasta un solar privado de la ciudad de Ibiza, situado junto al Estadio Palladium Can Misses, el hospital de la isla y a la carretera que conecta la capital de la isla con el aeropuerto para transmitir cómo viven en el lugar unas 80 familias entre caravanas, casas improvisadas con palés y tiendas de campaña.

Todas ellas tendrán que dejar el lugar después que el juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza haya fijado su desalojo para el 29 de abril y a pesar de que, como han asegurado algunos de los que allí residen, han llegado hasta allí empujadas por una misma realidad, la del precio inasumible de los alquileres en la isla, con habitaciones por 800 o 900 euros o pisos que superan los 1.800 o 2.000 euros y salarios que, en muchos casos, apenas alcanzan los 1.200 euros.

Imagen del asentamiento | MG

Además, la mayoría son trabajadores. Empleados en la construcción, la hostelería, los hoteles o la jardinería y que a pesar de ser esenciales para que la isla funcione y tener ingresos, no logran acceder a un alquiler digno. "Trabajas una semana sí, otra no, y con esos precios no te da ni para comer", ha explicado a Onda Cero uno de los residentes de nacionalidad colombiana que ya lleva más de dos años en la isla trabajando en el sector de la construcción.

Las condiciones del asentamiento son precarias, pero dentro del asentamiento han conseguido organizar una vida. Cocinan, duermen, mantienen el espacio limpio y conviven con cierta normalidad dentro de la dificultad. "Aquí al menos estamos tranquilos, cada uno en su sitio, y sin hacer daño a nadie y por eso no nos queremos mover de aquí aunque entendemos que estamos en una parcela privada y eso es algo que hay que respetar", cuenta una mujer paraguaya que lleva más de una década en Ibiza y que ahora, pese a tener trabajo y estar gestionando la nacionalidad española, no sabe dónde irá.

El 29 de abril, fecha marcada en rojo

No en vano, el problema es inminente. El próximo 29 de abril deberán abandonar el terreno después de que una jueza haya dado la razón a la propiedad privada y en este caso la mayoría no tiene alternativa. "¿A dónde vamos a ir? sino hay nada, no podemos pagar un alquiler y además se abusa en muchas ocasiones de los inquilinos con habitaciones en casas donde no se permite cocinar o lavar ropa y solo son espacios compartidos sin intimidad a precios abusivos", repiten desesperados mientras algunos plantean trasladarse a otro solar como última alternativa.

Imagen del asentamiento | MG

Es el caso de una mujer boliviana que desde hace años trabaja en distintos hoteles de la isla. "El año pasado por fin pude comprar con mi marido una caravana, vivo aquí desde hace tres meses y me siento como en casa, estamos tranquilos y no hacemos daño a nadie, pero si nos echan y aunque no sabemos muy bien como hacer, lo que tengo claro es que no volveré a dejar mi caravana".

Por todo ello, los habitantes del asentamiento piden una solución a las administraciones proponiendo "un espacio habilitado donde poder instalarnos de forma legal y estable" o también intentar llegar a un acuerdo con el propietario del solar "para pagarle una cantidad económica por tener aparcada sus caravanas".

Imagen del asentamiento | MG

Mientras tanto, el tiempo corre en su contra. El 29 de abril está marcado en rojo. Ese día tendrán que marcharse. Y, como muchos reconocen, "lo más duro no es perder el lugar donde viven ahora, sino no saber cuál será el siguiente".