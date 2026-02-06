Dos vidas al servicio de la isla: Bruno Roig y José Roig repasan más de 40 años de bomberos en Ibiza

Tras décadas dedicadas a la protección de personas, viviendas y bosques, Bruno Roig Rivas y José Roig Riera, dos históricos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza, han hecho balance de su trayectoria profesional en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Bruno Roig, miembro de la primera promoción de bomberos funcionarios de la isla, acumula 44 años de servicio, mientras que José Roig se ha jubilado recientemente tras 34 años de trabajo operativo. Ambos han sido testigos directos de la evolución del cuerpo de bomberos desde sus inicios, con medios muy limitados, hasta la profesionalización actual.

“Cuando entramos no había prácticamente nada: ni instalaciones adecuadas ni material”, recordó Bruno Roig, explicando que las primeras guardias se realizaban con apenas dos o tres efectivos y vehículos aparcados en la calle. “Hoy los protocolos, la formación y la seguridad han mejorado muchísimo”, añadió.

Durante la entrevista, los dos veteranos subrayaron que el mayor riesgo actualmente no es solo el incendio forestal, sino el urbano, especialmente en zonas con viviendas diseminadas, urbanizaciones mal comunicadas y locales con gran afluencia de público. “Un incendio en un hotel o una discoteca nos preocupa más que uno forestal”, afirmó Roig, señalando que en estos casos el número de bomberos que llega en la primera intervención es clave.

Ambos insistieron en la necesidad de crear subparques de bomberos repartidos por la isla, bien dotados de personal y medios. “Cuatro bomberos que llegan en diez minutos son más eficaces que ocho que llegan en media hora”, explicaron, destacando que el tiempo de respuesta es decisivo para salvar vidas y reducir daños.

En materia de prevención, defendieron que los incendios se apagan en invierno, apostando por la limpieza del sotobosque, el mantenimiento de caminos forestales y la implicación de los municipios. “Hoy los bosques están mucho más sucios que antes y eso es gasolina para el fuego”, alertaron.

La entrevista también tuvo un componente educativo, con consejos prácticos para la ciudadanía. Entre ellos, cerrar puertas en caso de incendio para confinar el fuego, llamar siempre al 112 y actuar con calma. Además, desmontaron mitos habituales, como el rescate de gatos en árboles, recordando que “un gato baja solo cuando se tranquiliza”.

Preguntados por quienes sueñan con ser bomberos, ambos coincidieron en que no basta con una buena preparación física. “Hay que tener actitud y fortaleza mental para afrontar situaciones muy duras”, señalaron, recordando que el trabajo incluye accidentes graves, rescates complejos y escenas emocionalmente impactantes.

Ahora, ya jubilados, Bruno Roig y José Roig miran atrás con satisfacción. “Estoy muy contento de la época que me ha tocado vivir y del servicio que hemos podido dar a la isla”, concluyó José Roig.

Una trayectoria marcada por el compañerismo, el sacrificio y el compromiso con Ibiza, que deja huella tanto en el cuerpo de bomberos como en la memoria colectiva de la isla.